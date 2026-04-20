香港國際七人欖球賽 3天逾11萬球迷入場

「國泰／滙豐香港國際七人欖球賽」19日在啟德體育園主場館煞科，3天賽事合計吸引11萬3395名觀眾入場。香港男子隊在「銀劍賽」決賽以19比15力克日本隊，成功奪得3連冠。女子銀劍賽方面，丹麥隊在決賽以17比14擊敗泰國隊，獲得冠軍。

大公報報導，兩度達陣的港隊鋒將艾維塔比奧是球隊奪冠的最大功臣，他賽後直言，能在香港國際七欖賽這個舞台上登頂感到無比激動，並強調球隊最大的目標是透過每一場激戰去啟發下一代、推動欖球由草根走向頂級舞台。特首李家超則為世界七人欖球錦標賽男子組冠軍南非隊頒獎。

李家超19日觀賞了世錦賽男子組決賽，並擔任賽事的頒獎嘉賓。賽後，李家超在社交媒體發文表示比「七人欖球賽節奏明快，球員於分秒間攻守互換，在啟德體育園的大草地上大放異彩，以高效策略應對各種挑戰，體現香港活力多變、永不言敗的精神。香港定必繼續發揮國際七人欖球賽的活力，向世界展現盛事之都的魅力和多元文化，以拚勁在世界舞台發光發亮。」

李家超並表示，在七欖比賽期間，與不同內地和外國企業代表聊天，他們都對香港的七人欖球賽讚不絕口，亦對香港未來的發展充滿信心。香港作為世界各地企業的「超級增值人」，正好發揮國際大都會的重要橋樑角色，協助不同企業以毅力和拚勁為夢想達陣，走向國際。