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宏福苑火災後5個月 允居民限時上樓執拾 司機組織義載物品

世界日報／ 香港新聞組／香港20日電

香港大埔宏福苑大火發生至今約五個月，七幢受火警波及樓宇的居民20日起分批獲安排返回單位執拾私人物品。

文匯報報導，身兼緊急支援及募捐工作組組長的港府政務司副司長卓永興19日表示，預料合共有約6000人上樓，當中近四分之一是65歲或以上的長者。港府經評估後認為居民若有需要，一般情況下可以容許他們在3小時內上落樓多於一次，以方便他們執拾物品，但強調居民進出樓宇時均須由警員或民安隊人員陪同，能否多次上落樓要視乎當時現場的實際情況。

卓永興接受電台訪問時指出，現約有97%、即超過1670戶居民，能按照港府安排的時段上樓，當中有74%的住戶均登記4個人上樓，預計返回樓宇執拾的居民約6000人，當中超過1420人是65歲或以上的長者，另外，有47戶看過單位照片後決定不上樓，另有少於10戶未能按照編配的時段上樓，因此會另行安排返回單位。

上樓安排分三輪進行，20日至22日的第一輪上樓安排，會先開放宏新閣，分上下午兩個時段進行，每日開放約10個樓層，每戶上樓執拾時間為3個小時；第二輪則於23日至28日進行，會開放宏昌閣、宏仁閣及宏道閣，宏仁閣及宏道閣每日亦開放約10個樓層，而最先起火的宏昌閣由於損毀較嚴重，每日只開放約5個樓層；至於最後一輪則於本月29日至5月4日進行，開放宏泰閣、宏建閣及宏盛閣，宏建閣和宏盛閣每日開放約10個樓層，同樣損毀較嚴重的宏泰閣亦每日開放約5個樓層。

卓永興表示，近日接獲居民反映指，有傳媒邀約住戶將記者加入上樓名單一同上樓，有居民認為上樓執拾是困難和傷感的時刻，情緒難免會受波動，希望不受干擾，讓他們安靜地收拾物品。

另據明報報導，「我們（資源）很有限，但幫得幾多得幾多。」君御汽車慈善有限公司與善導會合辦義載車隊，為居於善導會過渡房屋善樓的宏福苑居民提供義載服務，協助他們在上樓執拾後運走物品。君御慈善表示，料每日有逾百戶上樓，「叫車」或不容易，希望提供義載能讓居民少一份擔憂。

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