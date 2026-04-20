香港電影金像獎 致敬許紹雄、馮淬帆…37已故影人

香港電影金像獎每一年均設懷念已故影人環節，悼念及紀念過去一年離世的幕前幕後工作者對電影界的付出。本屆同樣以莊重而溫馨的方式呈現，向37位為香港電影作出卓越貢獻的工作者和演員致敬。播放的片段之中，不乏一些大眾熟悉的面孔，包括許紹雄﹑潘宏彬﹑馮淬帆﹑雪妮﹑蔡瀾﹑唐佳﹑游飈﹑袁祥仁﹑施明﹑林沖﹑劉韻﹑梁小龍﹑黎宣﹑周驄﹑黃泰來﹑吳博君﹑韋基舜等。

綜合香港01、巴士的報媒體報導，典禮現場氣氛莊嚴肅穆，當悼念環節的音樂響起，大銀幕上逐一播放已故影人的經典電影畫面與照片。名單涵蓋了電影界的各個範疇，從資深影評人兼美食家蔡瀾、一代武打女星雪妮、著名武術指導唐佳，到導演潘文傑、黃泰來、余積廉、馮淬帆、施明、袁祥仁；製片人馮秉仲及潘文傑等，粵劇界代表人物，則包括班主伍永熙、音樂家（二胡家）麥惠文及演員李奇峰等。

據報導，名單中不乏觀眾熟悉的演員面孔，如「天龍八部」的「段延慶」扮演者林尚武、經常出演警匪片的演員段偉倫、前亞視藝員吳博君與甄志強、資深演員方剛，以及近年仍有活躍演出的許紹雄、黎宣、梁小龍與周驄等。他們的離去，標誌著一個時代光影的逐漸落幕。