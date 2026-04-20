隔29年再奪「新人獎」 ...新晉導演舒淇：贏獎最主要是我太老

2026年第44屆香港金像獎19日晚在尖沙咀文化中心盛大舉行。舒淇首度自編自導的電影「女孩」率先傳出捷報，拿下「新晉導演」獎項，替典禮揭開序幕，也象徵她從國際影后成功跨足導演身分的重要里程碑。

「女孩」是舒淇轉型導演後的關鍵作品，她過去以演員身分活躍於國際影壇，如今執導筒同樣備受肯定。該片在威尼斯影展首映即引發關注，之後於釜山國際電影節勇奪最佳導演獎，近期更在「2026香港電影導演會年度頒獎典禮」中先行拿下最佳新晉導演，可說獎運一路延燒。

這部半自傳式作品以1980年代台灣基隆港口小城為背景，講述少女的成長故事，並取材自舒淇童年經歷，觸及家暴與貧困等沉重議題。她坦言劇本醞釀多年，過程中反覆直視自身童年家庭暴力記憶，透過創作與過去和解，也讓作品帶有濃厚的個人情感與真實性。

文匯報報導，舒淇在後台受訪表示，很感謝香港朋友和觀眾對她的厚愛和愛戴，並指29年前在金像獎獲頒新人獎，兩年後再得女配角獎，笑言今次奪得新晉導演獎，感覺很奇妙，她幽默自嘲「能贏這個獎最主要是我有30年的經驗，不是你們不好，是我太老了。」

對於會否再執導，她謂：「好多人都問我會否再開戲，但我寫一個劇本都用上十多年時間，再寫可能又要用上五年或十年，其實現在也收到一些劇本想我做導演，正在思考下一步應怎樣做。」

問她如何慶祝？她笑稱翌日要搭早班機，必須早點回家睡，因為年紀大了，不過老公馮德倫在現場，當然都會拍一張合照留念，笑言以免被傳夫妻感情出問題。