香港電影金像獎 梁家輝5奪影帝 廖子妤打敗章子怡封后

第44屆香港電影金像獎頒獎禮19日晚落幕，影帝之爭堪稱「死亡之組」，梁家輝的對手包括「金童」張繼聰，以及同時以「尋秦記」、「私家偵探」雙料入圍的古天樂，最後梁家輝仍擊敗眾家強敵，5度拿下影帝。

「風林火山」摘8獎項大贏家

綜合文匯報、香港01報導，本屆由兩部「都市傳說」稱霸，其中麥浚龍執導的「風林火山」共獲得8獎項，成為本屆最大贏家；而「再見UFO」連贏最佳導演、最佳電影、最佳女配角等5個大獎。古天樂憑「私家偵探」及「尋秦記」爭影帝，最終未能獲獎，「尋秦記」11項提名亦全部落空，眾演員坐足一晚。

梁家輝說：「今年是電影金像獎第44屆，也是他進入香港電影業第44年，這次奪獎對我別具意義。」梁家輝哽咽表示最感謝的是家人，談到太太時終於忍不住落淚說：「我覺得最應該感謝的是我的家人，我的兩個女兒、兩個女婿，還有我的兩個孫子……，尤其是我太太，包容了我44年，真的非常感謝！」

章子怡已是手握2座金像獎座最佳女主角，這次以「醬園弄•懸案」再度入圍，最大競爭對手就是新秀廖子妤，她在「像我這樣的愛情」飾演腦麻患者，造型、口條、肢體、情感表達等表演細節都實屬高難度挑戰，表現卻令人眼睛一亮，果真最後擊敗章子怡拿下影后。

鄧濤以「女孩不平凡」抱回最佳新演員。（取材自官方臉書）

廖子妤首度入圍金像獎最佳女主角，便擊敗章子怡、馬麗、陳法拉及許恩怡幾位對手封后，在宣布得獎一刻難掩激動，未上台已眼濕濕

廖子妤坦言自己害怕被人注視，但偏偏所喜愛的事卻總會讓她成為焦點，因此令她心情矛盾。她在致辭尾聲險些漏掉最重要的另一半，經台下眾人提醒後，她才想起要感謝男友盧鎮業（小野）每天陪她聊天，給予無限量支持。她又說：「我22歲來香港，33歲提名最佳新演員，今屆是第44屆香港電影金像獎，希望第55屆、66屆也可以（參加）。」

最佳電影「再見UFO」等7年終上映

本屆最佳電影「再見UFO」由梁栢堅執導，苦等7年終於上映，並贏得個人首個最佳導演。梁栢堅自言做了30年導演，起起落落浮浮沉沉。他特別感謝太太的體諒︰「導演待業率非常高，試過有3年沒工作，但太太讓我繼續浮沉下去，這個獎有一半是給妳的。」

第44屆香港電影金像獎得獎名單

在演員獎項方面，杜德偉憑藉「風林火山」拿下最佳男配角；最佳女配角則由「再見UFO」的衛詩雅奪得。「女孩」導演舒淇榮獲新晉導演，「女孩不平凡」的鄧濤則拿下最佳新演員。編劇獎由「再見UFO」江皓昕、錢小蕙奪得，展現該片在劇本層面的實力。

此外，最佳動作設計由「捕風追影」蘇杭奪得；最佳原創電影歌曲則由「再見UFO」歌曲「華富一號」拿下，作曲崔展鴻、填詞梁栢堅，由黃淑蔓主唱。