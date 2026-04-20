京機器人半馬／大熱門倒灶 宇樹H1三次「累倒」被抬離

2026年人形機器人半程馬拉松賽19日在北京亦莊舉行，現場湧進大批遊客及市民夾道觀賽並為機器人選手們打氣。賽前宣稱在排位賽中跑出驚人成績、換算後打破人類1500米世界紀錄的宇樹科技H1型號機器人，被視為奪冠熱門。不過在19日的正賽中，H1卻在賽道上「大熱倒灶」，經歷三次「累倒」跌倒後，最終被工作人員用擔架抬離現場，慘遭滑鐵盧。

在19日的半馬現場，賽道兩旁湧進大批人群夾道觀戰，其中包括不少外國遊客，造型各異的機器人選手出場，拚速度還拚造型，當機器人衝出起跑線時，有的一溜煙就跑到不見「機影」，民眾直呼「機器人跑得也太快了」，一旁賽道裡的人類選手也看得目不轉睛。

據新京報報導，獲得人類冠軍的29歲職業馬拉松跑者趙海杰，用時67分40秒。他表示，跑步過程中，「機器人一台台從我身邊跑過去」，「前5公里，有五、六個機器人從我身邊跑過，特別是紅色衣服的那個機器人（榮耀奪冠機器人），感覺它的落地聲音特別重，跑得非常快。感覺它們的配速和我的配速都不在一個層次上」。

有的機器人選手穿著嘻哈服裝被一旁民眾笑稱「別人都光著屁股跑，就你包著密密實實的」，機器人乾脆不跑了，直接盯著和它說話的參觀民眾，像在回嗆「我這樣裝扮咋了」，這個定格逗樂了觀賽人群。還有機器人不時「碰瓷」旁邊的機器人選手，結果兩個都跑不動，有的梳了一頭小辮子、戴帽子、穿運動鞋，造型看來相當時尚。

其中備受矚目的選手宇樹科技，賽前發布早前排位賽的成績，數據顯示，宇樹H1（2023年改版）在多彎道賽程中，自主跑完1.9公里僅耗時4分13秒。若按比率計算，該成績已打破人類1500米的世界紀錄。並稱宇樹H1在短跑維度的巔峰速度已能達到10米/秒，正逼近牙買加飛人博爾特（Usain Bolt）創下的10.44米/秒人類極限。

不過，儘管在排位賽表現亮眼，但在19日的正賽中，H1機器人卻跑到當場「累倒」，而且全程還發生了三次。衝線過程中，H1關節出現明顯搖晃，先後三次失去平衡摔倒，最後一次跌倒後還出現嚴重姿態失控，無法自行恢復。現場工作人員見狀立即啟動應急方案，出動擔架將搖搖晃晃的H1抬離賽道。

據行業人士分析，H1疑似受到環境及馬拉松長距離路段影響而「累倒」。央視講解員則在直播中為H1緩頰稱，跌倒本身並非完全是負面訊號，反而能考驗機械人在事故後如何快速恢復並重新投入比賽的能力。