京機器人半馬／好萌 「小派」拿奶瓶跑10公里 倒數第1

19日在北京亦莊人形機器人半馬賽道上，當「閃電」機器人以50分26秒打破人類半馬世界紀錄、引發全場歡呼時，一台手拿奶瓶、外形小巧可愛的迷你機器人也格外吸睛，它的名字叫「小派」。去年，「小派」在人形機器人半馬比賽中只跑了100米，而今年它跑了10公里。在社交平台上，不追名次、只拚自己的「小派」迅速出圈，憑藉可愛的外形與步態，萌翻不少網友。

新京報報導，在一眾高大威猛的機器人中，「小派」外形格外小巧，身高只有75厘米，剛剛達到參賽線標準。它不似「大高個兒」們那般大步流星、虎虎生威，個子小、腿短，邁著小碎步，手裡還拿著奶瓶，在賽場上萌翻全場。

當大家為人形機器人半馬誕生的新一屆冠亞季軍歡呼時，「小派」還在路上不疾不徐地小跑前行。軟萌的外觀、不服輸的「性格」，讓「小派」在社交平台收穫網友們的點讚。有人說要在終點等它，還有人說應該給機器人按「年齡」分組，這次「小派」雖然倒數，但忍不住喜歡。還有觀眾調侃，「沒斷奶就營業的賽博小孩哥」。

「『小派』在測試賽的時候就出圈了，大家覺得它很萌。」廣州高擎動力負責人張君暉說，其實去年「小派」也參賽了，當時有個參賽團隊將經過長時間訓練的「小派」帶上賽場，但遺憾只跑了100米。

今年，「小派」機器人參加了三個戰隊，拿奶瓶的「小派」還是以自主導航的方式站上賽場。當冠軍機器人風馳電掣地突破人類半馬世界紀錄時，拿著奶瓶的「小派」也在突破自己的紀錄—它自己看路、自己決策，不管別人跑得多快，它穩如泰山。這一次，它跑了10公里，接近半程馬拉松的一半。

在另一個賽隊，這個「小萌娃」摔倒又站起。張君暉說：「它摔了很多次，工程師扶了很多次，也換了電池，最後一次頭都摔掉了，但也跑出了10公里。我們對這個成績很滿意。」

香港文匯報報導，另一台吸引觀眾的是一台「豆腳」機器人，它頂著「豆包AI」標誌性的卡通頭像，其下卻是兩條超短的機械腿，堪稱「腦袋以下全是腿」，邁著高頻小碎步、跑起來搖搖晃晃，活像一個努力跟上大部隊的小短腿選手，認真又笨拙的樣子，戳中了所有人的笑點。

據報導，本次賽事中有不少重在參與的「散步型選手」，它們頻頻停下向觀眾揮手、原地轉圈，甚至倒著跑，被戲稱為「參賽是假，遛街是真」。此外，還有機器人中途摔倒或者出現故障，四仰八叉著被工作人員搬下賽道。