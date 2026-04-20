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5歲男童走失超過40小時 親屬曾在河邊發現衣物今證實已身亡

香港01／ 撰文：許祺安
廣西一名5歲男童走失，最後家屬證實男童已經溺水身亡。示意圖／ingimage
廣西一名5歲男童走失，最後家屬證實男童已經溺水身亡。示意圖／ingimage

4月18日，多名網友發文稱廣西百色一名5歲男童走失，家屬盼好心人提供線索全網協尋。4月19日10時許，男童的兩名親屬證實男童已經溺水身亡。

據家屬發布的尋人啓事顯示，走失男童名叫黃某傑，4月17日18時許在百色市田陽區那坡鎮瀨旺村下村屯走失。

4月19日9時許，男童親屬在短影音平台發佈信息稱有好心的鄉親幫忙尋找，在村附近河邊找到孩子穿的衣服，祈禱孩子平安。此後，田陽區應急局工作人員表示，在河上發現了疑似情況，目前正在確認當中。

4月19日10時許，男童的兩名親屬先後向記者確認，已經找到了孩子，「孩子溺水沒了」，事發後許多網友則呼籲天氣轉熱，「千萬不要讓孩子單獨去湖邊、海邊和溪流邊。」

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文章授權轉載自《香港01》

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