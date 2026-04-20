快訊

滿載200萬桶原油油輪突破封鎖奔赴台灣 足供台灣半個月用量

25秒過程全都錄！男手腳筋被挑塞汽車後車廂 丟包急診室門口

國民黨大砲議員邱于軒夫婿遭控「洗產地」 親上火線說明並致歉

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸航空公司進一步停飛日本航線 武漢已無直飛航班

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中日關係持續惡化，大陸航空公司停飛的日本航班進一步擴大，包括武漢在內多數大陸城市目前已無直飛日本航班。（路透）
中日關係持續惡化，大陸航空公司停飛的日本航班進一步擴大，包括武漢在內多數大陸城市目前已無直飛日本航班。（路透）

隨著中日關係持續惡化，大陸航空公司停飛的日本航線進一步擴大。據湖北《楚天都市報》報導，3月共有53條中日航線取消全部航班，比2月取消數量進一步增加，目前武漢天河機場已經沒有直飛日本的航班。

據統計，‌2025年11月3日至11月9日當周，中日共有95條航線‌，往返於中國34個‌城市及日本18個城市，當周中日往返航班總量為1,189班次‌ ‌。但去年11月7日，日本首相高市早苗發表涉台相關談話後，中國大陸多次發布通報，提醒中國公民避免前往日本，中日航班數隨即逐步減少。

報導稱，4月19日，飛航資訊系統「飛常準」APP顯示，未來兩周，中國僅剩北京、上海、哈爾濱、天津、廣州、福州、青島、廈門、濟南、杭州、海口、重慶、南京等部分城市仍有直飛日本的航班。其中，從上海出發可直飛日本東京、大阪、沖繩、札幌等多個城市，且價格相對較低。

例如，上海直飛大阪最低價格為人民幣797元（約合新台幣3,666元），直飛東京最低價格人民幣910元。4月20日，北京直飛日本大阪的航班僅剩3班；北京直飛日本東京的航班相對較多，有16班。

該APP顯示，當日從武漢出發、前往日本東京的航班有多個，但都需要轉機，總時長最短約8小時、最長則需要25小時左右。武漢一家辦理航空客運銷售代理業務的公司表示，從今年2月中下旬開始，武漢直飛日本的航班就已經被全部取消，經其他城市轉機去日本的航班數量也在縮減。如果旅客需要前往日本，建議從上海、北京等地轉機。

中國某航空公司人員表示，「從去年開始，國內前往日本各個城市的客流量就在減少，受此影響，國內城市飛往日本的航班、航線也相應縮減。」

中國南方航空、中國國際航空和中國東方航空今年1月26日同步公告，對航班起飛日期在2026年3月29日（含）至2026年10月24日（含）的日本進出港或經停航班，實施免費退改簽。此前，免費退改簽政策執行到3月28日。

上周五（17日）中國駐日本大使館再次發布「重要通知」，指稱近年來日本社會治安環境持續惡化，鄭重提醒在日中國公民切實提高安全防範意識。

中國駐日本大使館表示，近日，日本自衛隊現役人員持刀翻牆闖入中國駐日本大使館，右翼分子公然滋擾觀看馬拉松比賽的中國公民，中國留學生在東京街頭遭「撞人族」衝撞，香港遊客在北海道某餐廳遭毆打。有關案件反映出日本國內右翼勢力活動日益猖獗，針對中國公民的歧視性案件顯著增加，在日中國公民安全風險不斷上升。

中國駐日本大使館呼籲在日中國公民加強自我保護，盡量結伴外出，避免前往治安較差、人流集中的區域。如遇右翼分子、「撞人族」等滋擾挑釁，優先保證自身安全，保持冷靜、避免糾纏，注意保存證據，及時報警並連繫中國駐日使領館尋求協助。

延伸閱讀

4000人取消預訂…戰火挫日本旅業 歐洲客掀退房潮

日本戰略轉型／與陸關係緊張 日加速改革國防與供應鏈

日艦通過台海 中國官媒：嚴重損害兩國關係政治基礎

新機明年起陸續交機 長榮航空評估開航印度、波士頓

相關新聞

大陸航空公司進一步停飛日本航線 武漢已無直飛航班

隨著中日關係持續惡化，大陸航空公司停飛的日本航線進一步擴大。據湖北《楚天都市報》報導，3月共有53條中日航線取消全部航班，比2月取消數量進一步增加，目前武漢天河機場已經沒有直飛日本的航班。

野生大熊貓求偶 翻山越嶺5公里

春日裡，在位於四川省德陽市的大熊貓國家公園綿竹片區，一隻野生大熊貓成了山林中最活躍的「訪客」：它的行蹤被「天空地」一體化智慧監測系統敏銳捕捉，二十四小時內片區內七個紅外相機點位接連報警。

北京機器人跑半馬 破人類紀錄

二○二六年北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松賽事昨上午鳴槍開跑，參賽規模較去年大增近五倍，有超過百支隊伍、三百多台機器人參與，還包括來自香港及法國、德國、巴西等隊伍。

大陸破獲特大假酒跨省產銷鏈網絡 涉案金額人民幣2.6億元

大陸假酒問題存在許久，大陸國家市場監督管理總局19日通報，山西、四川兩省市場監管與公安部門近日聯合行動，摧毀一個特大制售商標侵權及偽劣白酒犯罪網絡，涉案金額達人民幣2.6億元（下同，約台幣12億元）。通報指出，案件涵蓋生產、包裝、倉儲及直播銷售等多個環節，並透過仿冒名酒標識及「老酒」話術進行網路銷售，形成跨區域違法產業鏈條。

「可優先用血」中國獻血證爆黑色產業鏈 1張喊價2000元

中國「獻血法」與相關規定，賦予捐血者在醫療情境中優先用血。但有三甲醫院醫師直接爆料：用獻血證換血，早就成了常態。醫院不核實獻血者與患者關係，等量換血的規則，硬生生把公益愛心變成了可交易的「用血配額」。一張400毫升的無償獻血證，從獻血者手裡400元收過來，最後賣給患者家屬2000元。五倍的暴利，賺的是躺在病床上等著用血的救命錢。

本土世界盃／蘇超新招 請「劉邦」領唱大風歌炸翻全場

中國隊沒能取得2026年美加墨世界盃參賽資格，但這似乎並不妨礙全民參與足球「世界盃」年的熱情。近期各地足球氛圍都在升溫，多省城市足球聯賽「扎堆」跟進揭幕，「本土世界盃」足球賽龐大的吸金力，吸引當地政府和省長的關注；而昨天迎來關鍵戰役的「蘇超」吸客招式再翻新，請出漢王劉邦現領唱「大風歌」，展現「超越蘇超」氣勢，炸翻全場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。