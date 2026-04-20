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野生大熊貓求偶 翻山越嶺5公里

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
在四川省德陽市的大熊貓國家公園綿竹片區，一隻野生大熊貓成了山林中最活躍的「訪客」。 圖／本報德陽傳真
在四川省德陽市的大熊貓國家公園綿竹片區，一隻野生大熊貓成了山林中最活躍的「訪客」。 圖／本報德陽傳真

春日裡，在位於四川省德陽市的大熊貓國家公園綿竹片區，一隻野生大熊貓成了山林中最活躍的「訪客」：它的行蹤被「天空地」一體化智慧監測系統敏銳捕捉，二十四小時內片區內七個紅外相機點位接連報警。

三月廿七日至四月九日，這隻野生大熊貓累計留下十次活動蹤跡。大熊貓國家公園綿竹管理總站的工作人員通過座標定位、距離核驗、影像比對，並結合其行為特徵，基本判定這是一隻正處於發情期的大熊貓，為尋找配偶頻繁穿梭於山林之間，反覆通過氣味標記著自己的領地。

視頻畫面顯示，四月八日晚八點廿五分，在清平鎮大水閘區域，這隻圓滾滾的野生大熊貓好奇地湊近紅外相機鏡頭，其模樣憨態可掬，彷彿在完成一次「自拍打卡」。

隨後，牠轉身沒入夜色緩步前行，途中還不慌不忙地留下了一團「標誌物」。直至次日凌晨零點十五分，這隻大熊貓翻越整座山抵達另一個山頭。

從黑夜到白晝，大熊貓先後「打卡」七處監測點位。經工作人員測算，這隻野生大熊貓的直線位移大約二點六五公里，而在崎嶇複雜的山地上，實際行進的距離接近五公里。

「經過資料比對分析，這隻野生大熊貓與今年三月在清平鎮深溝子區域出沒的那隻應該是同一隻。」據大熊貓國家公園綿竹管理總站工作人員顧建國介紹，近期綿竹片區野生大熊貓活動頻繁，是因為每年三四月正值大熊貓發情期，情緒較為活躍，活動量明顯增加。

另一方面，得益於綿竹片區近年來「天空地」一體化智慧監測系統的持續完善，相機點位布設更加科學合理，保護措施扎實有力，這才讓更多人得以看見這些祕境生靈的珍貴影像。

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