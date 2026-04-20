北京機器人跑半馬 破人類紀錄

二○二六年北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松賽事昨上午鳴槍開跑，參賽規模較去年大增近五倍，有超過百支隊伍、三百多台機器人參與，還包括來自香港及法國、德國、巴西等隊伍。

據北京青年報，北京榮耀齊天大聖隊機器人「閃電」以淨用時間五十分廿六秒奪冠，成績快於烏干達名將基普利莫三月在里斯本半程馬拉松創下的五十七分廿秒男子半馬世界紀錄。「閃電」身高一六九公分，搭載自主導航與遙控雙模式，強調高速奔跑與地形適應能力。

今年參賽機器人由去年的廿支隊伍左右增至逾百支，多數隊伍已由人工遙控轉向自主導航，約四成採自主巡航模式。賽道全長廿一點○九七五公里，涵蓋坡道、彎道與近九十度轉彎等複合地形，對機器人的路徑規畫、動態平衡與續航能力都是考驗。

除參賽機器人外，北京交警機器人「天軼」也首次正式亮相，參與現場交通指揮工作。央視報導，「天軼」目前已具備交通手勢指揮、安全宣傳及出行引導等功能，後續將逐步拓展至專業知識問答、交通違法識別及路況設施巡視等應用場景。

新京報指，「天軼」為北京本土研發產品，屬於具身智能技術應用成果之一。開發區交管支隊警察隋宏大表示，該機器人已完成測試與功能調試，本次在賽事中以固定區域方式執勤，主要在轉彎路口對機器人選手進行引導，並與交通信號及現場人員協同運作。不過，目前其續航約兩小時，尚未能全天候執勤，現階段仍以特定場景輔助任務為主。北京日報稱，繼此次亮相後，「天軼」將於四月廿三日在亦莊榮華路與榮京街路口上崗，進一步進入更複雜的真實交通場景。