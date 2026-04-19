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大陸破獲特大假酒跨省產銷鏈網絡 涉案金額人民幣2.6億元

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為真假「劍南春」的對比，左為真品，右為查獲的假貨。圖／取自上海證券報
圖為真假「劍南春」的對比，左為真品，右為查獲的假貨。圖／取自上海證券報

大陸假酒問題存在許久，大陸國家市場監督管理總局19日通報，山西、四川兩省市場監管與公安部門近日聯合行動，摧毀一個特大制售商標侵權及偽劣白酒犯罪網絡，涉案金額達人民幣2.6億元（下同，約台幣12億元）。通報指出，案件涵蓋生產、包裝、倉儲及直播銷售等多個環節，並透過仿冒名酒標識及「老酒」話術進行網路銷售，形成跨區域違法產業鏈條。

新華社，大陸國家市場監督管理總局19日通報，此次行動在山西呂梁、太原一帶查獲生產、藏匿、包裝、商標印製及郵寄等場所共7處，以及1個網路直播銷售點，並查扣涉嫌侵權假冒白酒近2萬箱、假冒包材70餘萬件、製假設備14台、大型儲酒罐41個。截至目前，公安機關已傳喚22人，採取強制措施11人，其中2人已移送審查起訴。

通報還指，經查，山西文忠電子商務有限公司實際經營者趙姓夫婦在網路平台從事酒類銷售業務。為獲取更高利潤，找到山西省呂梁市汾香釀酒有限公司裴姓法定代表人，要求其生產侵權假冒劍南春、五糧液等名優白酒，用於網絡銷售。

報導稱，裴姓法定代表人委託無生產資質的山西省呂梁市武後鄉酒業有限公司負責人，以食用酒精、食品添加劑勾調的配製酒冒充白酒。上述白酒標注「劍南春」「五稂液」「五糧原液」「五糧酒」「五糧麯」「五糧貢酒」「瀘川老窖特曲」「四川瀘州老窖特曲」等商標，供應趙姓夫婦對外銷售。

另，大陸市監局指，涉案產品除侵犯註冊商標外，亦存在虛標生產日期冒充「老酒」情形，標稱年份多為1990年至2010年，部分甚至標示為20世紀80年代生產，並透過直播平台話術包裝為存放數十年的陳年酒銷售。據悉，2024年以來，大陸市監局進一步加大商標侵權領域執法辦案力度，2024年至2025年查辦違法經營額超過1,000萬元的商標侵權案件30餘起，超過1億元的案件11起。

上海證券報指出，有消費者在直播間看到「天地蓋老五糧」促銷後下單，但收貨後發現產品標示與正品存在差異，部分瓶身標示為「五『稂』液」而非「五『糧』液」。該消費者稱包裝與正品相似但細節不同。涉案產品來源於山西省文水縣一處生產及包裝點，由相關公司生產並透過電商銷售。

執法人員表示，相關假酒透過製作、灌裝、轉運至直播銷售形成完整產業鏈，並銷往大陸全國多個省份。辦案人員指出，部分消費者收到後認為價格不高而未進一步退貨。他還稱，相關產品進貨價僅48元一箱，在直播間售價達168元至數百元不等，利潤率約250%。

大陸國家市場監督管理總局19日通報，山西、四川兩省市場監管與公安部門近日聯合行動，摧毀一個特大制售商標侵權及偽劣白酒犯罪網絡，涉案金額達人民幣2.6億元。圖／取自新華社
大陸國家市場監督管理總局19日通報，山西、四川兩省市場監管與公安部門近日聯合行動，摧毀一個特大制售商標侵權及偽劣白酒犯罪網絡，涉案金額達人民幣2.6億元。圖／取自新華社

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