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何潤東「霸王歸來」 助陣宿遷在蘇超贏球 網：項羽沒白請

世界日報／ 中國新聞組／北京19日電
「蘇超」宿遷與南京之戰在宿遷奧體中心舉行，男星何潤東裝扮成曾在「楚漢傳奇」中飾演的西楚霸王項羽。(取材自羊城晚報)
「蘇超」宿遷與南京之戰在宿遷奧體中心舉行，男星何潤東裝扮成曾在「楚漢傳奇」中飾演的西楚霸王項羽。(取材自羊城晚報)

「蘇超」宿遷與南京之戰昨在宿遷奧體中心舉行，男星何潤東裝扮成曾在「楚漢傳奇」中飾演的西楚霸王項羽，回到項羽家鄉宿遷為主場助陣，在全場3萬球迷嗨喊「『霸王』歸來」聲中，何潤東手持方天畫戟，乘戰車、伴戰鼓、隨戰馬巡場，一句「我項羽回來了」讓全場沸騰，何潤東還喊話「我們宿遷男兒，最不缺的就是決心和勇氣」，使比賽猶如一場楚漢之爭，全場「必勝」聲中，宿遷以2：0完勝南京隊，不少網民打趣「這項羽沒白請」。

據羊城晚報報導，4月18日晚，「蘇超」宿遷隊主場對戰南京隊的焦點賽事正式啟幕，何潤東復刻「西楚霸王」項羽的經典造型，亮相宿遷奧體中心助威「蘇超」。依託AI技術復原的楚漢沙場恢弘鋪展，何潤東飾演的項羽縱馬馳騁、氣勢如虹，彷彿從遠古穿越而來，全場原聲台詞更點燃全場豪情。

30名勇士披甲執槌，激越鼓點如雷霆奔湧，28名旗手執楚旗陣列變換，16匹戰馬昂首踏場，騎手們高聲吶喊「霸王來了！霸王來了！」聲中，何潤東身披電視劇「楚漢傳奇」中的同款戰甲，手持長戟屹立於戰車之上，盡顯霸王威儀。戰旗開道、戰馬隨行，戰車沿場緩緩巡遊，何潤東高喊「吾乃西楚霸王項羽！」、「我項羽回來了！」讓全場齊吼「霸王回歸！霸王回歸！」。

當戰車行至主席台前，霸王問道：「宿遷子弟何在？」，「在！在！在！」聲浪一浪高過一浪，又問「南京隊在哪裡？」，霸王指向客隊看台，接著一句「歡迎！歡迎！歡迎！」後，霸王隨即轉向主隊：「比賽，靠的是決心和勇氣。我們宿遷男兒，最不缺的就是決心和勇氣，宿遷是我們的主場，我們有什麼好怕的！」 ，宿遷隊員大喊「必勝！必勝！必勝！」這一刻，所有人都成了披掛上陣的「戰士」。

「西楚男兒，衝鋒向前！並肩向前！我們宿遷男兒，不輸任何人！」，霸王接著舉起右臂問，「敢不敢拚？」，隊員們激情回應「敢拚！敢拚！敢拚！」。當戰車緩緩駛回，霸王走下戰車，帶領眾將士最後一次揮手致意。而在現場那股「力拔山兮氣蓋世」的雄渾氣魄裡，宿遷以2：0完勝南京隊。

對照南京隊賽前曾放話：「霸王自刎地可能在南京，我們也要給西楚霸王上點『鴨力』！」，「宿遷請霸王撐腰，南京卻在終點等你」的梗火遍全網，但南京還是輸了這場千年宿命對決，不少網民直呼「這項羽沒白請」。

(取材自羊城晚報)
(取材自羊城晚報)

「蘇超」宿遷與南京之戰在宿遷奧體中心舉行，男星何潤東裝扮成曾在「楚漢傳奇」中飾演的西楚霸王項羽。(取材自羊城晚報)
「蘇超」宿遷與南京之戰在宿遷奧體中心舉行，男星何潤東裝扮成曾在「楚漢傳奇」中飾演的西楚霸王項羽。(取材自羊城晚報)

「蘇超」宿遷與南京之戰在宿遷奧體中心舉行，男星何潤東裝扮成曾在「楚漢傳奇」中飾演的西楚霸王項羽。(取材自羊城晚報)
「蘇超」宿遷與南京之戰在宿遷奧體中心舉行，男星何潤東裝扮成曾在「楚漢傳奇」中飾演的西楚霸王項羽。(取材自羊城晚報)

何潤東 足球

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