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本土世界盃／蘇超新招 請「劉邦」領唱大風歌炸翻全場

世界日報／ 中國新聞組／北京19日電
蘇超「劉邦」領唱《大風歌》炸翻全場，球迷大讚氣勢如鋼。（取材自微博）
蘇超「劉邦」領唱《大風歌》炸翻全場，球迷大讚氣勢如鋼。（取材自微博）

中國隊沒能取得2026年‌美加墨世界盃參賽資格，但這似乎並不妨礙全民參與足球「世界盃」年的熱情。近期各地足球氛圍都在升溫，多省城市足球聯賽「扎堆」跟進揭幕，「本土世界盃」足球賽龐大的吸金力，吸引當地政府和省長的關注；而昨天迎來關鍵戰役的「蘇超」吸客招式再翻新，請出漢王劉邦現領唱「大風歌」，展現「超越蘇超」氣勢，炸翻全場。

昨天在徐州奧體中心舉行的「蘇超」迎來蘇超關鍵戰役「徐泰大戰」。賽前，一段精心編排的漢文化主題表演震撼全場：戰鼓雷鳴中，「劉邦」率領百名披甲軍士列陣而立，赤色軍旗翻飛，還原了楚漢爭霸時期的磅礴氣勢。隨著編鐘奏響古韻，漢服舞者以袖為筆，「劉邦」振臂高歌「大風歌」第一句「大風起兮雲飛揚」，看台上3萬球迷應聲齊唱「威加海內兮歸故鄉」，聲浪如潮水般層層疊起，瞬間將現場氣氛推向沸點。

據新浪報導，這場表演不僅為徐州隊注入必勝信念，更成為國內足球賽事中罕見的「歷史+體育」跨界盛典，南京無人機也在現場表演再現「劉邦踢球」畫面，讓網民直呼「要超越『蘇超』的還是只有『蘇超』」。最終，徐州隊以3：0完勝衛冕冠軍泰州隊。

據紅星新聞報導，2025年「蘇超」爆火，數據顯示，2025年「蘇超」每1元（人民幣，下同）門票收入可帶動7.3元周邊關聯消費，這種槓桿效應成體育賽事拉動經濟發展的鮮活樣本，2025年江蘇省社會消費品零售總額達46394.2億元，同比增長3.3%，榮登全國第一「寶座」。這也是江蘇45年來首次成「全國消費第一省」。

「蘇超」經驗為各地提供學習樣本。「贛超」、「湘超」、「蒙超」、「渝超」、「瓊超」、「滇超」等近日接連跟進揭幕，目標都是在打造本土的大眾「世界盃」，也吸引全國多個省份省長的關注，反映出當地對足球聯賽帶來的經濟拉動效應的重視。各地足球聯賽除帶來暴漲收入，也在網路空間中打造出獨特的城市文化。

4月6日，在2026年吳越盃浙江省城市足球聯賽開幕式上，浙江省省長劉捷宣布該足球聯賽開幕的消息，「吳越盃」是由浙江省體育局聯合省直相關單位和11個設區市共同舉辦的重點群眾體育賽事，堅持「草根足球」定位。2026年福建省「閩超」還沒開幕，但省長趙龍已開會強調要全力做好「閩超」，推動服務消費擴容提質。第一屆海南省城市足球聯賽（「瓊超」）日前也舉行決賽暨閉幕式。青海省首次以「省長盃」命名足球賽事等。

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