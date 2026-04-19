交警要失業了？北京人形機器人半馬賽派機器人指揮交通

2026北京亦莊人形機器人半程馬拉松19日一早開賽，除參賽隊伍的機器人引人注目，北京交警機器人「天軼」也首次正式亮相，參與現場交通指揮工作。據介紹，交警機器人「不知疲倦」，電量充足即可持續指揮。

據央視新聞報導，4月19日7時30分，北京亦庄半程馬拉松鳴槍開跑，在距離出發點不遠的第二個轉彎處，一台塗裝交警螢光綠樣式的機器人位於劃定區域內，持續以標準左轉手勢引導參賽選手轉彎，並同步進行語音提示。

報導指出，本次亮相的北京交警機器人「天軼」，目前已實現交通手勢指揮、交通安全宣傳及交通出行引導等功能，後續將逐步拓展至專業知識問答、交通違法識別及路況設施巡視等應用場景，以強化城市交通管理能力。據北京廣播電視台微博「北京時間」消息，該機器人警號為「JQR001」。

新京報提到，「天軼」為北京本土研發產品，屬於具身智能技術應用成果之一。開發區交管支隊警察隋宏大指出，該機器人為交通管理與機器人技術結合的試點應用，已完成測試與功能調試。本次在賽事中以固定區域方式執勤，於轉彎路口對機器人選手進行引導，並與交通信號及現場人員協同運作。據悉，天軼與2025年機器人馬拉松冠軍機型「天工」為同系列產品。

隋宏大表示，「它（天軼）不知疲倦，電量充足即可持續指揮」，「連續喊話半小時，真人會感到疲勞，但機器人可以穩定輸出。」不過，目前天軼續航約2小時，尚未能全天候執勤，主要承擔特定場景輔助任務。

另，北京日報稱，此次亦庄半馬亮相之後，天軼將走向更複雜的真實路口。4月23日，它將在亦庄榮華路與榮京街路口上崗。屆時，機器人將結合信號燈燈態，同步完成手勢指揮與出行提示。

隋宏大並透露，後續還將逐步拓展專業知識問答、交通違法識別、路況設施巡視等功能。例如，利用機身搭載的攝像頭自動識別交通違法行為，並及時予以提示糾正。目前北京共有兩台「天軼」機器人，互為備用，可在故障時相互替代。

北京交警機器人「天軼」19日在亦庄半馬比賽賽道轉彎處執行交通指揮任務，以手勢引導選手通行。圖／取自央視新聞