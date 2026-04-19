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陸人形機器人半馬賽百隊競逐 規模較去年大增近5倍

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
2026北京亦莊人形機器人半程馬拉松賽，冠軍由自主隊「齊天大聖隊」的榮耀機器人「閃電」以50分26秒奪冠。圖為「閃電在比賽中衝刺。（新華社）
2026北京亦莊人形機器人半程馬拉松賽，冠軍由自主隊「齊天大聖隊」的榮耀機器人「閃電」以50分26秒奪冠。圖為「閃電在比賽中衝刺。（新華社）

2026北京亦莊人形機器人半程馬拉松19日登場，參賽規模較去年大增近5倍，有300多台人形機器人同場競技，為觀察中國人形機器人最新發展成果的重要窗口。本次比賽最終由「齊天大聖隊」的榮耀機器人「閃電」，以50分26秒淨時衝線奪冠。

據北京青年報，4月19日，在全球首個人形機器人半程馬拉松品牌賽事中，「閃電」以50分26秒（淨時）奪冠。報導指出，「閃電」身高169公分，外觀採潮酷機甲風設計，搭載自主導航與遙控雙模式，其中自主版本具備自主感知導航能力與高動態運動系統，強調高速奔跑與地形適應能力。

賽事期間，科創板日報提到，備受關注的宇樹H1機器人在賽道上突發姿態失控，失去平衡摔倒，現場工作人員隨即啟動應急方案，並以擔架將其抬離賽道。該機器人此前在排位賽中表現亮眼，被視為熱門選手。

央視新聞指出，今年參賽機器人數量由去年的20多支增至超過100支，並有法國、德國、巴西等海外隊伍參賽，多數隊伍已由人工遙控轉向自主導航，約四成採自主巡航模式。報導並指，賽道全長21.0975公里，涵蓋坡道、彎道與近90度轉彎等複合地形，對路徑規劃與動態平衡能力構成考驗。

IT之家提到，本屆賽事採自主導航組與遙控組混合計時方式，自主導航組以淨時加罰時計算，遙控組則乘以1.2加權係數。同時，嚴格規定遙控導航操作人員非必要不下車，取消人員跟隨，從規則層面鼓勵和引導更多賽隊實現自主完賽，推動機器人在環境感知、即時決策與持久穩定運動等核心能力上取得突破。

中國電子學會副秘書長梁靚稱，今年半馬約四成團隊採用自主巡航模式，各隊水準普遍提升。同期舉辦的勇士挑戰賽設17項障礙，考驗機器人在複雜地形下的應變能力。多個隊伍既跑半馬，也參加勇士挑戰賽。梁靚說，勇士挑戰賽設置了窄橋通行、抗洪築壩等科目，模擬工業巡檢與搶險救援場景，檢驗機器人在極限環境下的真實能力。

北京青年報稱，本屆賽事整體規模較去年成長近5倍，並擴及多家科技企業與高校團隊及海外隊伍參與，自主導航約占四成。北京經開區方面表示，賽事旨在推動機器人技術由測試走向應用場景落地。

2026北京亦莊人形機器人半程馬拉松19日登場，參賽規模較去年大增近5倍，有300多台人形機器人同場競技。（新華社）
2026北京亦莊人形機器人半程馬拉松19日登場，參賽規模較去年大增近5倍，有300多台人形機器人同場競技。（新華社）

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