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武漢抗疫醫院院長王行環 被指醫療新型隱性腐敗

中央社／ 台北19日電

中國湖北省紀委監委網站昨天公布，武漢大學中南醫院前院長王行環被「雙開」（開除黨籍和公職），指他結交政治騙子、在醫療領域搞「新型隱性腐敗」等。王行環曾在COVID-19疫情期間擔任武漢方艙醫院雷神山醫院院長。

根據官網，經查，王行環搞投機鑽營，結交政治騙子，串供、偽造證據，對抗組織審查；廉潔底線失守，搞權色、錢色交易，違規領取績效獎金；違規向醫藥企業攤派費用；在醫院工程項目監管工作中，不正確履行職責，造成不良影響；紀法底線失守，在醫療領域搞新型隱性腐敗，利用職務便利為他人在醫療設備採購、工程項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物等。

經湖北省紀委常委會會議研究並報中共湖北省委批准，決定給予王行環開除黨籍處分；由湖北省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

王行環去年11月底傳出被帶走調查，並在去年12月被公布撤銷全國政協委員資格，中南醫院院長則由李志強接任。

王行環是泌尿外科專家，2015年7月升任武漢大學中南醫院院長，曾在2020年COVID-19疫情期間兼任武漢大型方艙醫院雷神山醫院院長，獲得「中國醫師獎」等多項榮譽。

中國從2023年加大醫藥領域反腐，當年7月底在一場全國性的視訊會議中，中共紀檢監察機關指出要集中整治醫藥領域腐敗問題，要「全領域、全鏈條、全覆蓋的系統治理」，加大執紀執法力度，「緊盯領導幹部和關鍵崗位人員」。

疫情 武漢

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