涉初選案遭廢止執照 港醫生郭家麒：仍以助人為己任

香港泛民主派初選案其中一名罪成者醫生郭家麒，日前被香港醫務委員會從醫生名冊中無限期除名，即廢止其執業執照，不能再在港執業。郭家麒在臉書發文表示，這是意料中事，「我仍然會以幫助有需要的人為己任」。

前香港立法會醫學界議員、泌尿外科專科醫生郭家麒在香港泛民主派初選案中，與其餘數十名被告被起訴串謀顛覆國家政權罪。郭家麒認罪，被判囚50個月，2025年4月已出獄。

香港明報今天報導，香港醫務委員會16日對郭家麒展開紀律研訊，是香港首宗因醫生涉及國安法定罪而舉行的紀律研訊。

研訊小組表示，郭家麒公然違反「港區國安法」，損害公眾對醫療專業的信心。據稱，郭沒有真正反思罪行性質和輕重，由始至終未能充分理解公然違反國安法，會使公眾對醫療專業信心造成重大影響；考慮案件性質與嚴重程度，以及郭的書面回應，認為頒令將其無限期除名是合適的。

報導表示，香港政府17日在「憲報」刊登上述裁決結果，即日生效。

郭家麒16日在其臉書發文，指對結果「毫不詫異」，「當大家知道：有老師不能執教鞭，社工不能再協助有需要的人，律師不能從事法律工作，我被褫奪行醫的資格，也是意料中事」。

他表示，事件並非源於專業過失，而是因為他曾參與初選並因而被定罪。

郭家麒說，過去40年他用專業知識醫治無數病人，協助有需要的市民，在議會中以醫生身分爭取改善醫療服務及制度。「在這個地方，我或許需要轉跑道，但我仍然會以幫助有需要的人為己任」。

郭家麒最後說，「在今時今日，大家明白什麼荒謬的事情也可以發生。我也見怪不怪。大家不需悲哀，亦不用沮喪。我們仍然要好好地生活下去。大家可以做的，也盡量要去做好。我對將來仍然抱有盼望」。