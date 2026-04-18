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充滿電可工作5小時 無錫機器人交警上崗 公安還配備機器狗

世界日報／ 中國新聞組╱北京18日電
機器人交警具備勸導交通違法行為的功能。（取材自紅星新聞）
機器人交警具備勸導交通違法行為的功能。（取材自紅星新聞）

近日，一段機器人指揮交通的視頻在短視頻平台獲讚數萬，拍攝者在路口等候通行，機器人則在十字路口指揮交通，動作標準規範；江蘇無錫警方證實，當地確實試點機器人參與交通管理，目前已初步具備指揮交通、勸導交通違法行為、接受市民諮詢等真實交警職能。

除路面執勤機器人，無錫公安還配備機器狗，覆蓋交警、特警、治安警、派出所等多警種應用場景，可用於排爆、危險化學品事故現場勘察、高速公路事故勘查等高風險工作。

紅星新聞報導，無錫公安交管支隊科技大隊副大隊長吳天斌表示，從2026無錫馬拉松首次亮相，到街頭參與執勤，無錫交管機器人功能不斷提升。目前，無錫共有兩台機器人交警投入路面執勤，身高1.75米，體重70公斤，單次充滿電可連續工作約五小時，能夠自動完成標準交通指揮手勢，對交通違法行為進行勸導，同時接受市民交管業務諮詢。

對於項目背景，吳天斌表示，當前公安交通管理工作中，存在大量具有人身危險性、重複性、高強度的勞動內容，無錫公安希望通過機器人技術，替代部分過度危險、機械重複的工作，讓科技為基層民警減負增效。

目前，機器人交警整體仍處於不斷打磨優化的「生長階段」；在路口指揮場景，機器人可按照固定信號燈方案完成指揮動作，當路口因斷電、事故導致信號燈熄滅時，機器人能夠直接調取原有指揮方案，替代民警現場疏導交通。在違法勸導場景，機器人搭載語言大模型與數字應用技術，可自主檢測非機動車、行人交通違法。在資訊服務場景，機器人可實時回應駕駛證辦理、車輛年檢、事故處理等常見交管諮詢，為市民提供便捷服務。

無錫試點機器人參與交通管理。（取材自紅星新聞）
無錫試點機器人參與交通管理。（取材自紅星新聞）

機器人交警在2026無錫馬拉松首次亮相。（取材自紅星新聞）
機器人交警在2026無錫馬拉松首次亮相。（取材自紅星新聞）

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