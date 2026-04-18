宏福苑聽證會 區議員黃碧嬌被指收「授權票」 她喊冤：未涉利益

宏福苑火災後揭出的法團運作爭議持續發酵。時任宏福苑法團主席徐滿柑17日在獨立調查委員會聽證會上作供指出，曾聽聞民建聯區議員黃碧嬌在協助業主申請大維修資助時，遊說長者提交授權票及反對罷免舊法團。黃碧嬌否認指控，強調未曾提供利益交換，亦無參與承建商聘用事宜。

Now新聞台、明報報導，徐滿柑17日出席聽證會，代表獨立委員會的大律師杜淦堃問他有否聽過居民指控，徐滿柑稱自己不是當事人，但曾多次聽聞有區議員及前法團成員於街站接觸長者，要求給予授權票。他稱，有業主在申請市建局資助過程中，被要求填寫授權書，並被勸阻不要罷免原有法團。在杜淦堃多次追問下，他指聽過有業主在前法團顧問區議員黃碧嬌的街站填表申請市建局資助時，被要求填寫授權書及不要罷免當時的業主立案法團。徐認為，區議員不應介入業主投票過程，以免影響決策公正性。

據報導，聽證會同時披露黃碧嬌提交的書面回應，否認曾藉協助申請資助換取授權票，亦否認在選擇承建商宏業的相關會議中收取授權。但她承認曾基於與街坊的長期互信，兩度接收業主授權票，均用於反對罷免舊法團，涉及約20多戶。她強調，過程中未曾提供任何物資作交換條件，亦未收取任何利益。

報導指出，黃碧嬌表示，僅以區議員或顧問身分列席部分會議，對承建商之間的潛在利益關係並不知情，亦不認識相關企業負責人。對於外界指稱以派發物資換取授權票，她直言「絕非事實」。

事件還牽涉授權票機制的透明度問題。報導說，徐滿柑供稱，過往業主大會對授權票的核實程序有限，通常僅記錄授權單位，缺乏詳細住戶資料，難以全面確認真確性。他指出，管理公司會向授權單位發出回條，並於會議當日核對出席者身分，但整體機制仍有改善空間。

資料顯示，宏福苑於2024年曾爆發法團更替風波，最終在同年9月的業主大會上成功罷免舊法團並成立新一屆法團。聽證會亦展示相關通訊紀錄，顯示曾有討論邀請區議員參與法團會議，反映區議員在屋苑事務中的角色備受關注。

報導稱，事件焦點已由單一火災事故，延伸至法團治理及授權票制度的公信力。