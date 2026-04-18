七欖開鑼遇暴雨 啟德主場館天幕漏水10分鐘

香港年度體壇盛事「七欖」再度開鑼，首日賽事吸引逾3.4萬名觀眾入場，氣氛熱烈，然而天氣突變亦為賽事增添插曲。天文台17日下午發出黃色暴雨警告信號，啟德主場館即使關閉天幕，場內仍一度出現漏水情況，歷時約10分鐘，引起部分觀眾關注。

綜合香港01、明報報導，賽事首日錄得3萬4368人入場，較去年同期微升，顯示賽事吸引力依然強勁。不過，隨著午後雷雨區逼近，場館已提早關閉天幕應對。至下午約5時、女子系列賽進行期間，場館天幕四角開始出現滲水，有觀眾需撐傘觀賽，亦有人被雨水濺濕。

坐於前排的觀眾黎先生表示，初時僅見輕微滲水，但隨雨勢增強，出現「大顆雨點直落」的情況，持續約10分鐘，期間雨水濺濕全身。他坦言情況雖未至完全濕透，但認為場館設有天幕，本應有效阻隔雨水，相關防護措施仍有改善空間。

現場所見，漏水範圍並不廣泛，整體觀賽氣氛未受明顯影響，不少觀眾仍投入賽事，亦有來自海外的球迷專程到港支持心儀隊伍，場內氣氛維持高漲。

對於漏水情況，啟德體育園回應指出，當局在天幕關閉同時已啟動上蓋防漏裝置，惟運作期間出現短暫及少量滲水，強調並非結構性或系統性問題，亦未影響賽事進行及整體觀賽體驗。園方補充，相關防漏措施已進一步加強，場館運作及安全維持正常水平，未來將持續監察天氣及設施狀況，確保活動順利舉行。

有分析認為，啟德主場館作為大型體育設施，面對極端天氣時的應變能力備受關注。儘管今次事件影響有限，但在大型國際賽事舉行期間出現滲水情況，仍反映場館細節管理與設施測試的重要性。隨賽事進入後續兩日，場館運作與應對措施能否進一步優化，將成為外界觀察焦點。