快訊

真的動了？油輪船隊自波斯灣出發穿越荷莫茲 多艘準備跟進

油價連三凍！下周95汽油仍維持每公升33.9元

家暴還性侵老婆！Jisoo大嫂血淚控訴遭丈夫殘忍凌辱

聽新聞
0:00 / 0:00

七欖開鑼遇暴雨 啟德主場館天幕漏水10分鐘

世界日報／ 香港新聞組╱香港18日電
「香港國際七人欖球賽」17日起一連三天在啟德主場館舉行，首日遇黃色暴雨警告，啟德即使關閉天幕，場內仍一度出現漏水，歷時約10分鐘。(中通社)
「香港國際七人欖球賽」17日起一連三天在啟德主場館舉行，首日遇黃色暴雨警告，啟德即使關閉天幕，場內仍一度出現漏水，歷時約10分鐘。(中通社)

香港年度體壇盛事「七欖」再度開鑼，首日賽事吸引逾3.4萬名觀眾入場，氣氛熱烈，然而天氣突變亦為賽事增添插曲。天文台17日下午發出黃色暴雨警告信號，啟德主場館即使關閉天幕，場內仍一度出現漏水情況，歷時約10分鐘，引起部分觀眾關注。

綜合香港01、明報報導，賽事首日錄得3萬4368人入場，較去年同期微升，顯示賽事吸引力依然強勁。不過，隨著午後雷雨區逼近，場館已提早關閉天幕應對。至下午約5時、女子系列賽進行期間，場館天幕四角開始出現滲水，有觀眾需撐傘觀賽，亦有人被雨水濺濕。

坐於前排的觀眾黎先生表示，初時僅見輕微滲水，但隨雨勢增強，出現「大顆雨點直落」的情況，持續約10分鐘，期間雨水濺濕全身。他坦言情況雖未至完全濕透，但認為場館設有天幕，本應有效阻隔雨水，相關防護措施仍有改善空間。

現場所見，漏水範圍並不廣泛，整體觀賽氣氛未受明顯影響，不少觀眾仍投入賽事，亦有來自海外的球迷專程到港支持心儀隊伍，場內氣氛維持高漲。

對於漏水情況，啟德體育園回應指出，當局在天幕關閉同時已啟動上蓋防漏裝置，惟運作期間出現短暫及少量滲水，強調並非結構性或系統性問題，亦未影響賽事進行及整體觀賽體驗。園方補充，相關防漏措施已進一步加強，場館運作及安全維持正常水平，未來將持續監察天氣及設施狀況，確保活動順利舉行。

有分析認為，啟德主場館作為大型體育設施，面對極端天氣時的應變能力備受關注。儘管今次事件影響有限，但在大型國際賽事舉行期間出現滲水情況，仍反映場館細節管理與設施測試的重要性。隨賽事進入後續兩日，場館運作與應對措施能否進一步優化，將成為外界觀察焦點。

香港

相關新聞

充滿電可工作5小時 無錫機器人交警上崗 公安還配備機器狗

近日，一段機器人指揮交通的視頻在短視頻平台獲讚數萬，拍攝者在路口等候通行，機器人則在十字路口指揮交通，動作標準規範；江蘇無錫警方證實，當地確實試點機器人參與交通管理，目前已初步具備指揮交通、勸導交通違法行為、接受市民諮詢等真實交警職能。

七欖開鑼遇暴雨 啟德主場館天幕漏水10分鐘

香港年度體壇盛事「七欖」再度開鑼，首日賽事吸引逾3.4萬名觀眾入場，氣氛熱烈，然而天氣突變亦為賽事增添插曲。天文台17日下午發出黃色暴雨警告信號，啟德主場館即使關閉天幕，場內仍一度出現漏水情況，歷時約10分鐘，引起部分觀眾關注。

宏福苑聽證會 區議員黃碧嬌被指收「授權票」 她喊冤：未涉利益

宏福苑火災後揭出的法團運作爭議持續發酵。時任宏福苑法團主席徐滿柑17日在獨立調查委員會聽證會上作供指出，曾聽聞民建聯區議員黃碧嬌在協助業主申請大維修資助時，遊說長者提交授權票及反對罷免舊法團。黃碧嬌否認指控，強調未曾提供利益交換，亦無參與承建商聘用事宜。

曾捲倫敦金騙案 「金融謝」香港鬧市遇襲 警緝蒙面中年漢

香港上環鬧市發生斬人案。警方17日上午11時許接報，指一名79歲男子在永樂街中遠大廈外，遭一名蒙面男子持利器襲擊。傷者手腕、手臂、大腿及背部多處受傷，一度大量流血，送往瑪麗醫院治理後情況穩定，當日已出院。

敢近距離接觸嗎？ 河南一動物園推1晚756元「虎景房主題房」訂房秒殺

河南省焦作市一家動物樂園，推出動物觀景房，主打房客能近距離觀賞老虎，且不受柵欄限制，房價平日人民幣168元（新台幣756元），假日則為人民幣298元（新台幣1341元），竟在網路上爆紅，一推出後瞬間秒殺。

陸診所共用針頭抽血15人恐染病 負責人：員工亂操作已開除

近日，中國大陸杭州濱江區發生嚴重醫療違規事件。一間診所在某小區義診時，被揭「一針多用」，用同一個針頭為15名居民抽血，引發集體恐慌，居民擔心有疾病傳染的風險，已緊急接受身體檢查並注射AIDS阻斷針和B肝疫苗。 診所負責人回應稱，涉事員工「亂操作」，已將其開除，但未有回應為何安排非專業人士抽血。濱江區衛健局已介入調查，受影響的15人將接受定期監測。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。