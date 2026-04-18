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陸診所共用針頭抽血15人恐染病 負責人：員工亂操作已開除

香港01／ 撰文：許祺安
杭州一診所用一個針頭給15人抽血。（極目新聞）
杭州一診所用一個針頭給15人抽血。（極目新聞）

近日，中國大陸杭州濱江區發生嚴重醫療違規事件。一間診所在某小區義診時，被揭「一針多用」，用同一個針頭為15名居民抽血，引發集體恐慌，居民擔心有疾病傳染的風險，已緊急接受身體檢查並注射AIDS阻斷針和B肝疫苗

診所負責人回應稱，涉事員工「亂操作」，已將其開除，但未有回應為何安排非專業人士抽血。濱江區衛健局已介入調查，受影響的15人將接受定期監測。

垃圾袋不見棄置針頭　職員謊稱「換了」

《極目新聞》報導， 4月14日，杭州一診所在當地小區義診時，用同一個針頭為多人抽血。網友發布的影片顯示，有居民詢問抽血的針頭有沒有換，職員雖口頭稱「換了」，但居民翻查現場垃圾袋後，竟未發現任何廢棄針頭，於是質問「你們換下的針頭在哪裏？這麼多人採血，就一個針頭？針頭重複使用，有病會傳染，這是嚴重違規的。」職員當場啞口無言。

診所負責人：抽血職員「亂操作」

4月16日，涉事診所負責人回應，當時約有15名居民抽血，「他們有些焦慮，我們已幫助他們去做了體檢，並打了AIDS阻斷針、B肝疫苗等」。他稱，這是診所的公益義診活動，本來想著為居民健康著想，並沒有收錢，未料發生這種意外。

負責人解釋稱，抽血的員工「不懂、亂操作」，目前已被開除。至於為何要用非專業人士抽血，負責人只稱「當時忙、疏忽了」。

他又稱，目前正配合當地部門進行後續處理，不會逃避責任，但不會答應居民提出的高額精神損失賠償要求。

目前，濱江區衞健局已介入調查，衞健局工作人員稱，已安排所有涉事人員檢測，後續還要進一步定期監測。

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文章授權轉載自《香港01》

抽血 疫苗 義診

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