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跳廣場舞肝腫瘤破裂！七旬婦跳2小時肚劇痛 醫教肝病運動關鍵

香港01／ 撰文：賈桂琳
術前CT顯示：腫瘤已破裂出血。（微博截圖）
術前CT顯示：腫瘤已破裂出血。（微博截圖）

跳廣場舞期間突然劇烈腹痛。中國大陸湖南郴州1名年近70歲的李婆婆，為強身健體去跳廣場舞，每次1、2小時，早前跳到半路右上腹劇痛，情況一度危急，幸虧送醫及時，發現其肝左葉有「巨型腫瘤」，更破裂出血，醫護團隊手術急救後，李婆婆及時止血脫離危險。醫生提醒，肝炎或肝硬化患者運動時必須嚴控強度，否則隨時引發致命意外。

七旬老人跳廣場舞腹痛倒地　激烈熱舞肝腫瘤爆裂出血

據《瀟湘晨報》報導，李婆婆有超過10年慢性B型肝炎病史，本身屬於肝癌高危人士。她近日聽聞跳廣場舞可強身健體，便頻繁參與，有時甚至跳1至2小時。事發當日傍晚，她像往常一樣到廣場參與節奏較快的廣場舞活動，期間突然右上腹劇痛，隨即面色蒼白、冒冷汗，家屬立即致電將其送院急救。

緊急檢查結果顯示，李婆婆肝臟左葉有一顆約9.6公分的巨大腫瘤，腫瘤已經破裂並引發腹腔出血，肝臟周圍有明顯積液，最終確診為肝惡性腫瘤破裂出血。

醫生：肝癌破裂是嚴重併發症　嚴重可致休克

醫生指出，肝癌破裂是肝癌極為嚴重的併發症，發病急促、病情進展極快，若未能及時處置，患者短時間內會因失血性休克危及生命。幸好在醫療團隊緊急微創介入，做肝動脈化療栓塞術（TACE），成功為李婆婆止血。婆婆術後生命跡象逐漸平穩，腹痛症狀明顯緩解，後續檢查確認腫瘤出血已完全受控，治療效果理想。

醫生保命建議　高危人士運動需注意

醫生提醒，慢性肝炎、肝硬化等肝癌高危人士，務必定期做肝臟檢查，運動時亦要注意嚴控強度與時長，避免劇烈活動引發意外：

1.運動時要格外謹慎，選擇節奏舒緩的廣場舞音樂，每次運動時長控制在30至60分鐘。

2.運動強度也可透過心率監測進行調整，控制在個人最大心率的60%至80%之間，避免劇烈運動或長時間連續活動。

3.運動前應充分熱身，運動後注意保暖。

4.若出現腹痛、頭暈或心跳異常等不適，應立即停止並就醫。

為確保安全，必要時可以諮詢專業醫師或運動醫學專家。

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文章授權轉載自《香港01》

腫瘤 肝癌

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