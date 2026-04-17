絲芭總裁王子杰猝逝／鞠婧禕放下官司：生命為大 願安息

上海絲芭文化傳媒集團有限公司總裁王子杰猝死，公司方於2025年涉及多起合同糾紛訴訟，包含藝人解約及著作權案件等舊事又被提起。王子杰曾創立SNH48捧紅鞠婧禕，為她打造「四千年美女」標籤，助她成為頂流。後來雙方發生糾紛，2026年3月31日，絲芭傳媒舉報鞠婧禕涉嫌偷稅漏稅，鞠婧禕方否認、並指控絲芭傳媒誹謗。如今王子杰走完人生路，鞠婧禕方回應：不與爭論，生命為大，願安息。

王子杰突然離世在輿論場引發關注。有人佩服他的眼光和魄力，在遊戲及偶像行業都做出名堂。但也有人認為他對藝人太苛刻，SNH48多位成員都跟公司鬧解約，其中，鞠婧禕是最出名的一個。

鞠婧禕在2013年加入SNH48出道，她稱自己和絲芭的合約在2024年6月到期，但合約被絲芭延長到2033年。絲芭稱合約有效，還曬出證據稱給鞠婧禕花了1.6億元打造資源，光稅前收入就給了1.39億，每月還有25萬固定工資。雙方為此多次對簿公堂。

2025年，絲芭傳媒涉及多起合同糾紛訴訟，包含藝人解約及著作權案件。旗下藝人孫芮、趙粵、李藝彤等人相繼解約。2026年3月31日，絲芭傳媒舉報鞠婧禕涉嫌偷稅漏稅。對此，鞠婧禕方否認偷稅漏稅，指控絲芭傳媒誹謗。隨後，絲芭否認舉報鞠婧禕偷稅漏稅。

對此，鞠婧禕後援會發表聲明稱「生命為大，悼念逝者，願安息」。

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