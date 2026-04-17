捧紅鞠婧禕的「中國偶像教父」 63歲王子杰工作中猝逝

上海絲芭文化傳媒集團有限公司(絲芭傳媒)昨發布訃告，63歲公司創始人王子杰因突發心源性疾病於4月14日19時在上海去世。知情人士透露，王子杰是在公司開會時突感心臟不適倒地，送醫搶救無效。王子杰是中國遊戲產業最具影響力人物，2012年創立絲芭傳媒引入日本養成系模式打造SNH48，被稱「中國偶像教父」，曾說「只要我是老闆絕不允許黑幕潛規則」，但絲芭與20餘位SNH48原成員打過解約官司也引發爭議。

據北京青年報報導，據接近絲芭傳媒核心管理層的知情人士透露，王子杰離世前正於公司會議室召開業務會議，部署SNH48集團年度規畫與新分團拓展事宜，會中突感心臟不適倒地，經送醫搶救，因病情凶險，於當晚19時搶救無效離世，屬於「工傷」。

訃告中，絲芭傳媒表示，目前善後事宜正有序推進，公司將由董事長王靖(王子杰胞妹)攜管理團隊繼續穩健經營，傳承其產業理想與創新精神。

消息一經公布，文娛與遊戲行業集體致哀，王子杰相識近30年的摯友深圳米享科技董事長毛衛東在微博發文悼念：「記得月初電話我們還相約見面交流歡聚！真的世事難料！祝王兄在天堂安息，一路走好！」多位業內好友證實，其近年長期高強度工作、頻繁熬夜、高壓管理與應酬，是誘發心源性疾病的重要因素。

王子杰1963年生於上海，復旦大學數學系本科、日本同志社大學工學碩士，據傳拿到了日本國籍。早年深耕遊戲領域，2003年回國創立久游網，代理「勁舞團」風靡全國，最高同時在線破80萬，成為80、90後青春符號，他也獲評「中國遊戲產業最具影響力人物」。

2012年，他跨界創立絲芭傳媒，引入日本養成系模式打造SNH48，以「劇場公演+總選投票」本土化運營，陸續建立GNZ48、BEJ48等七大分團，構建數百人偶像矩陣，鞠婧禕、李藝彤、孫芮等從這裡出道，徹底改寫內娛造星生態，被稱為「中國偶像教父」。從復旦學子到遊戲大亨，再到內娛偶像帝國締造者，王子杰一生兩次踏準產業風口，以敢為人先的魄力定義中國休閒網遊、養成系偶像兩大賽道。

據封面新聞，王子杰打造SNH48開創中國養成系女團先河，藝人鞠婧禕就曾作為該組合成員出道，他曾創造鞠婧禕「四千年美女」標籤推動其成為頂流。王子杰曾對成員們說：「任何一個體系，如果沒有機制上的公平，這個東西就會崩潰」、「只要我是老闆，絕不允許任何黑幕和潛規則存在」。

這些年，絲芭最大的爭議，就是與旗下藝人的合約糾紛問題。據不完全統計，過去十年，已有20餘位SNH48原成員與絲芭打過解約官司，包括趙嘉敏、黃婷婷、馮薪朵等。