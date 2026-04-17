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樹立正確三觀…香港「價值觀教育」課綱 要讓學生自豪是中國人

世界日報／ 香港新聞組／香港17日電
教育局16日公布「價值觀教育課程架構」，新增建議初小生要「為自己是中國人感到自豪」，圖為香港一所學校的小學生參觀「國家安全展覽廳」。（中新社資料照片）
教育局16日公布「價值觀教育課程架構」，新增建議初小生要「為自己是中國人感到自豪」，圖為香港一所學校的小學生參觀「國家安全展覽廳」。（中新社資料照片）

香港教育局昨日公布「價值觀教育課程架構」定稿，將於2026/27學年供全港中小學採用。當局稱「架構」貫徹以中華文化為主軸，新增建議初小生要「為自己是中國人感到自豪」，高中生要「主動了解國家發展大局」等。比對2021年試行版「架構」稱要培育學生「正面價值觀」，定稿字眼全部改為「正確價值觀」。

文匯報報導，教育局局長蔡若蓮表示，課程架構貫徹以中華文化為主軸，並以「立根中華、聯通世界、擁抱未來」為總體方向，讓學生樹立正確的價值觀、人生觀和世界觀，裝備他們積極迎接未來機遇與挑戰。

課程發展議會價值觀教育常務委員會主席李浩然稱，不少前線教師對學生深受西方「無絕對論」影響有頗大意見，並提出要建立學生「是非觀」，故改用「正確價值觀」一詞。

據報導，根據更新的課程架構，當中提出八大持續加強關注的重點，其中在中華文化方面，架構強調，中華文化蘊含敬老揚孝、兄友弟恭、知規守禮、克勤克儉、誠實守信等傳統美德，長久以來成為中華民族的重要道德規範，廣為華人社會所推崇。

課程架構建議學校可透過不同科目及全方位學習活動，加強學生的掌握，例如可在班會或學社活動中引導學生理解「和而不同」，學習互相尊重、理性討論與商議；在教授社會發展及文物保育議題時，介紹敦煌莫高窟的歷史及其保育工作；在環境保育議題中講解「仁」及尊重生命的概念；在性教育相關議題中結合中華倫理道德和傳統家庭觀念，培養學生責任感與自尊自愛。

報導稱，在培養學生媒體和資訊素養方面，課程架構亦特別強調人工智能（AI）素養的重要性，指出隨着科技迅速發展，數字化學習和創新科技為學習提供更多途徑和資源，但同時亦帶來資訊真偽難辨、私隱及數據安全隱患，以及學生過早或過度依賴科技工具、削弱學問基礎與思考能力等問題。

另據明報報導，比對新舊「架構」，試行版引言首句提及「培育學生持守正面的價值觀」，定稿引言及全文約70處則改用「正確的價值觀」，並新增多項對學生的期望，如初小生應「初步認識基本國情，為自己是中國人感到自豪」、「知道中華民族是一個統一的大家庭」；高小生應「認識國家在中國共產黨領導下取得的重大成就和最新發展」。中學方面，初中生應「認識國家的政治體制」，高中生則要「為建設香港、實現中華民族偉大復興積極貢獻力量」等。

學校舉辦的價值觀教育活動。(取材自臉書)
學校舉辦的價值觀教育活動。(取材自臉書)

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