香港宏福苑大火聽證／5小時斷續通話 視像目睹1戶4罹難...等不到救援

大埔宏福苑大火期間，居於宏泰閣40年的李俊豪與被困家中的家人用電話視像通話，目睹媽媽、哥哥、15個月大侄女及傭人失去知覺，其後證實全數罹難。李昨日在獨立委員會聽證會憶述當日經歷，提及法團時任主席鄧國權簽署大維修合約，居民多次欲召開業主大會再議，均不成事，媽媽亦曾因此向廉政公署及民政處求助但不果，她亦曾投訴工人吸菸及棚網破損，獲告知棚網合格。

明報報導，李俊豪一家六口與傭人原居於宏泰閣1907室。他昨忍痛作供，結束前說宏福苑陪伴自己成長，大火是「刻骨銘心的時代紀錄」，若沒有大維修便沒有天價工程，若沒有工程或政府部門有認真回應，便不會有大火，家人亦不會離世。

據報導，李俊豪說，媽媽和哥哥均曾向工程承辦商宏業投訴工人吸菸，自己也見過工人在地下籃球場吸菸，乘升降機遇到工人也嗅到菸味。外牆棚網於2025年9月打風後破損，媽媽亦曾向宏業反映，並曾在飲茶時與街坊討論。據李俊豪所述，宏業曾向其母表示已換棚網，且有合規格證書。

報導稱，李俊豪由當天下午4時半開始每15分鐘與媽媽通電話一次。他說，媽媽當時說家中無水無電，侄女肚餓，要他準備奶粉，其間媽媽不滿「為何這麼久無人救」。

報導指出，當晚9時，李與媽媽和哥哥視像通話，在電話中見家人在家中大房，一片漆黑，哥哥抱著女兒（李的侄女），不斷拍打媽媽及傭人，因消防曾稱隨時上樓，該通話維持約半小時。李說通話時見到家人緊張，聽到他們悲鳴、憤怒，其間他曾到廣福邨封鎖線向警員求助，對方說會找消防幫手。

據報導，李俊豪與家人最後一次通話為當晚9時半。他說當時見報警沒大作用，與大嫂到處找消防求助，曾衝入封鎖線，向消防指揮車上人員求助，對方說其單位已八次求助，他隱約聽到消防前線回覆「14樓真係攻不到宏泰，好大火」，他只好繼續看電話，見哥哥倒下，他與大嫂只能透過電話不斷叫喚哥哥，直至對方電話無電，再沒法聯絡。

報導指出，李俊豪供稱，以往聽過媽媽「發牢騷」，說居民對於法團時任主席鄧國權簽署大維修合約有意見，多次想召開業主大會均不成事，媽媽曾向廉署及民政處查詢，僅獲告知若居民有意見，可按法例找5%業主要求召開業主大會，並與法團主席商討。

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