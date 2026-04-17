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港鐵10分鐘兩起手機搶案 警方懷疑同一人所為

世界日報／ 香港新聞組／香港17日電

港鐵車廂10分鐘內先後發生兩宗搶劫案，兩名女子先後在荔景及美孚站的列車上，被人搶去手提電話，並在車門關上前奪門而逃。由於時間及地點相近，加上手法相似，警方正調查疑兇是否為同一人，同時將兩案合併調查，現正追緝一名年約30歲男子、蓄長髮，案發時身穿深藍色上衣及短褲。

香港01報導，首宗案件發生於16日晚上8時24分，據報一名48歲姓董女乘客，於東涌乘坐港鐵列車前往佐敦，期間須於荔景站由東涌線轉乘至荃灣線。正當她進入荃灣線列車後，一名男子趁車門關上一刻，突然搶去其OPPO FIND X9手提電話，並奪門衝出月台逃去。由於列車已經關門並開出，女事主只好在下一站美孚，向港鐵職員求助。

據報導，第二宗案件則發生在同晚8時33分，即距離首宗案件不足10分鐘。一名33歲姓黃女乘客，據報乘坐荃灣線列車由葵芳前往尖沙咀，期間亦有使用手提電話。當列車途至美孚站，臨關門準備開車一刻，一名男子突然掠走女事主手上的iPhone 14手提電話，再奪門而逃。女事主亦向港鐵職員求助。據了解，男子衝出月台後，一直向出口逃走，期間更跳閘離開車站，最終不知去向。

由於犯案手法相似、加上時間及地點相近，不排除兩宗為同一人所為。警方表示，兩宗案件均列作「搶劫」，交由深水埗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。事件中沒有人受傷。

香港 搶案 地鐵

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