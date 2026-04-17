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陸「神舟21號」乘組將延長駐留一個月！太空人張陸累計7次出艙創紀錄

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
北京時間2026年4月17日，神舟21號乘組再一次完成出艙任務。 央視新聞客戶端
北京時間2026年4月17日，神舟21號乘組再一次完成出艙任務。 央視新聞客戶端

央視新聞客戶端報導，根據中國載人航太工程辦公室消息，為進一步深化驗證太空人長期在軌駐留相關技術，充分發揮神舟22號太空船應急發射向太空站補充物資的綜合效益，經周密論證評估，計劃將神舟21號乘組在軌駐留時間延長約1個月。

北京時間2026年4月17日01時36分，經過約5.5小時的出艙活動，神舟二十一號乘組太空人張陸、武飛、張洪章密切協同，在太空站機械臂和地面科研人員的配合支持下，圓滿完成空間碎片防護裝置安裝、艙外設備設施巡檢等任務。出艙航太員張陸、武飛已安全返回問天實驗艙，出艙活動圓滿成功。截至目前，航太員張陸已累積進行7次出艙活動，刷新了中國航太員個人出艙活動次數的紀錄。

報導指出，自3月16日圓滿完成第二次出艙活動以來，神舟21號太空人乘組穩步推進太空生命科學與人體研究、微重力物理科學等領域實（試）驗任務，持續進行站內環境監測、設備檢查維護、物資整理等工作，完成全系統壓力應急演練、救生應急在軌訓練以及出艙活動準備。

報導稱，目前，3名航太員已在軌駐留超過5個月，工作生活狀況良好。為進一步深化驗證航太員長期在軌駐留相關技術，充分發揮神舟22號太空船應急發射向太空站補充物資的綜合效益，經周密論證評估，計劃將該乘組在軌駐留時間延長約1個月。在接下來的飛天旅程中，太空人乘組將繼續進行相關科學實驗與技術試驗，在軌迎接中國航太日、歡度國際勞動節。

航太 北京 太空人

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