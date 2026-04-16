77歲曹查理罕露面精神飽滿 曾半身麻痺險死上年宣布退休

曹查理於80年代加入電影圈，當年在周星馳電影《整蠱專家》客串藥房賣春藥的「單眼佬」令人印象深刻，而他過往多數詮釋好色、奸詐的角色，曾演出逾80部三級片，因而被封為「三級片天王」。近年曹查理已淡出影圈，並轉戰大陸登台賺錢。

曹查理曾半身麻痺險死

曹查理上年自爆早前半邊身麻痹險死，更留院8日：「第二日我才到醫院去，他說你超過了24小時，你就是拜拜了。我沒有超過24個小時嘛，我第一天差不多12點，就打999到醫院去了嘛，看醫生嘛，在醫院逗留8天，好辛苦呀，那個時候每一天都很想朋友過來看我。我現在這個年紀，怕不怕？我不怕，死是應該的，但是我不想來到這個世界，我先跑前面跑走了，走了就給人家一個懷念，今天懷念你，明天想你，後天不想了，對吧。」其後曹查理決定退休。

曹查理罕露面精神飽滿

最近曹查理現身「香港趙大拿」的抖音平台，終於見到77歲的他最新近況，雖然滿頭白髮，但精神飽滿，看來退休後有好好養好身子，粉絲們不用太擔心。

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文章授權轉載自《香港01》