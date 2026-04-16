快訊

獨／新北最大菡生婦幼中心驚傳詐保遭搜索 多名醫師遭約談

聽新聞
0:00 / 0:00

77歲曹查理罕露面精神飽滿 曾半身麻痺險死上年宣布退休

香港01／ 撰文：黃梓恒
曹查理精神飽滿。圖／「香港趙大拿」抖音截圖
曹查理精神飽滿。圖／「香港趙大拿」抖音截圖

曹查理於80年代加入電影圈，當年在周星馳電影《整蠱專家》客串藥房賣春藥的「單眼佬」令人印象深刻，而他過往多數詮釋好色、奸詐的角色，曾演出逾80部三級片，因而被封為「三級片天王」。近年曹查理已淡出影圈，並轉戰大陸登台賺錢。

曹查理曾半身麻痺險死

曹查理上年自爆早前半邊身麻痹險死，更留院8日：「第二日我才到醫院去，他說你超過了24小時，你就是拜拜了。我沒有超過24個小時嘛，我第一天差不多12點，就打999到醫院去了嘛，看醫生嘛，在醫院逗留8天，好辛苦呀，那個時候每一天都很想朋友過來看我。我現在這個年紀，怕不怕？我不怕，死是應該的，但是我不想來到這個世界，我先跑前面跑走了，走了就給人家一個懷念，今天懷念你，明天想你，後天不想了，對吧。」其後曹查理決定退休。

曹查理罕露面精神飽滿

最近曹查理現身「香港趙大拿」的抖音平台，終於見到77歲的他最新近況，雖然滿頭白髮，但精神飽滿，看來退休後有好好養好身子，粉絲們不用太擔心。

延伸閱讀：

歐盟預期12月下半月審批輝瑞與莫德納疫苗

巴西總統拒購中國製疫苗　另一場疫苗民族主義之爭

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

陸媒：2外籍客偷拍部隊大門 網約車司機檢舉還載他們到軍營

一個尋常的下午，大陸的一名網約車司機陳師傅接到了2名外籍乘客。行駛過程中，陳師傅發現2名外籍乘客行為異常，神情有些緊張。當車輛行駛到某部隊營區附近時，2人開始對著解放軍部隊大門連續拍照並低聲交流。陳師傅心生警覺，覺得2人身分十分可疑，抵達目的地後立即檢舉，並在下一程時直接把兩人載進軍營。

77歲曹查理罕露面精神飽滿 曾半身麻痺險死上年宣布退休

曹查理於80年代加入電影圈，當年在周星馳電影《整蠱專家》客串藥房賣春藥的「單眼佬」令人印象深刻，而他過往多數詮釋好色、奸詐的角色，曾演出逾80部三級片，因而被封為「三級片天王」。近年曹查理已淡出影圈，並轉戰大陸登台賺錢。

法全票通過「不義之財歸還中國」 網友點名英國也是強盜

法國國民議會13日罕見以170票贊成、0票反對通過法案，將簡化法國在殖民時期掠奪所得文物的歸還程序；議員熱雷米帕特里耶-萊圖斯發言稱，法國文豪雨果曾說過：「法蘭西能脫胎換骨，將不義之財歸還被搶掠的中國」，他直言「這一天終於到來」。中國網友聞訊，表示「歸還是好事，給法國點個讚」、「如果真，這才是公認的文明國家」。網友並點名英國：還有一個「強盜」叫英吉利。

傳戒法會是日諜大本營？杭州靈隱寺闢謠：戒子身分皆經審核

杭州靈隱寺15日突然發布闢謠聲明，稱該寺發布的短視頻受到網絡惡意造謠和歪曲，但該聲明令網民一頭霧水，因為「光看見闢謠，卻沒看到謠言」，反而引發民眾好奇心搜尋；原來是靈隱寺發布傳戒法會的畫面，被編造是「日本間諜大本營」，令寺方趕緊出來澄清，稱法會中的戒子身分皆通過審核，且嚴格遵守戒律。

陸網紅飲品「宋柚汁」柚含量僅2.7% 消費者吐槽竟收律師函「封嘴」

在中國年銷售額突破10億元人民幣的網紅飲品「宋柚汁」，近日被披露其主打「柚香」的產品中，實際柚汁含量僅為2.7%，主要成分為糖和水，引發涉嫌對消費者進行欺詐或誤導的質疑；爆料的消費者還表示，竟收到廠家律師函要求「封嘴」刪視頻。

臉書「投資專家」送書當誘餌 港退休婦半年被騙1億元

香港一名63歲退休謝姓婦人在臉書（facebook）見有人聲稱免費送書本，遂聯絡對方，其後被拉入手機通訊應用程式「Line」聊天群組，群內有自稱是台灣一間投資公司專家的騙徒聲稱有投資貼士，游說謝婦下載一個虛假的App投資台灣及美國股票市場，初時稍有斬獲，騙徒於是進一步游說謝婦加碼投資，其間謝婦至少分26次，將現金和金條交給14名登門取財物的騙徒。謝婦最後因無法提取「利潤」，查證之下方知受騙，結果半年內共損失2600萬（港元，下同，約新台幣1.04億元）棺材本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。