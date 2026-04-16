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陸媒：2外籍客偷拍部隊大門 網約車司機檢舉還載他們到軍營

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
陸媒報導指，2名在大陸的外籍乘客偷拍中共部隊大門，並想進一步拍攝共軍訓練場地，網約車司機果斷檢舉並把他們載向軍營。（上觀新聞）
陸媒報導指，2名在大陸的外籍乘客偷拍中共部隊大門，並想進一步拍攝共軍訓練場地，網約車司機果斷檢舉並把他們載向軍營。（上觀新聞）

一個尋常的下午，大陸的一名網約車司機陳師傅接到了2名外籍乘客。行駛過程中，陳師傅發現2名外籍乘客行為異常，神情有些緊張。當車輛行駛到某部隊營區附近時，2人開始對著解放軍部隊大門連續拍照並低聲交流。陳師傅心生警覺，覺得2人身分十分可疑，抵達目的地後立即檢舉，並在下一程時直接把兩人載進軍營。

據陸媒上觀新聞和央視新聞客戶端，這2位外籍乘客行程目的地離當地某部隊不遠，2名乘客下車後，陳師傅並沒有立即離開，而是悄悄跟隨觀察，並撥打12339大陸國家安全機關舉報受理電話報告了情況。

打完電話後，陳師傅突然想到對方回程可能要再叫車，就打開了所有接單軟體默默等待。果然，不久後他接到了兩人的訂單，目的地是某部隊訓練場方向。

2名外籍人員再次上車後，陳師傅改變了行車路線，朝著部隊大門開去。發現情況不對，兩人慌忙刪除手機內的照片。陳師傅當機立斷，加速衝向部隊大門，隨即猛剎停車，搶下手機保留證據。部隊哨兵迅速上前，立即控制了兩名外籍人員。

陸媒報導稱，經查，這2名外籍人員受境外間諜情報機關指使，專門對中國軍事目標觀搜。他們此次企圖利用網約車便利性，隱密地取得軍事設施的地理位置、營區布防等資訊。陳師傅因其高度警覺和英勇行為，被大陸國家安全機關授予公民舉報特別重大貢獻獎勵。

央視 大陸

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