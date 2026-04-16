3月份中國大陸赴日旅遊人數年減55.9% 減幅持續擴大

日媒報導，日本國家旅遊局15日公布數據顯示，3月份赴日外國遊客人數達361.89萬人，年增3.5%，創同期歷史新高。但受中國政府呼籲民眾避免赴日旅遊影響，3月份赴日的中國遊客僅有29.16萬人，較去年同期大減55.9%。

日本經濟新聞報導，3月份中國赴日遊客人數減少，已是連續第4個月少於去年同期，且55.9%的減幅大於2月的45.2%。中國赴日遊客人數是從2025年12月開始減少。

報導直指，儘管3月份中國赴日遊客減少，而中東遊客赴日人數也因美伊戰爭航班停飛而年減30.6%，但其他國家和地區遊客的增加，彌補了中國及中東遊客的減少。

根據資料，3月份赴日遊客最多的是韓國遊客，達79.56萬人，年增15.0%；台灣遊客則為65.22萬人居次，年增率則高達24.9%。

此外，今年1至3月訪日遊客消費額為2.3378兆日圓（約新台幣4642億元），年增率2.5%，其中住宿費占36.7%，購物占25.2%。其中台灣遊客消費額居冠，占外國遊客比重的16.6%。