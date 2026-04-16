臉書「投資專家」送書當誘餌 港退休婦半年被騙1億元

香港一名63歲退休謝姓婦人在臉書（facebook）見有人聲稱免費送書本，遂聯絡對方，其後被拉入手機通訊應用程式「Line」聊天群組，群內有自稱是台灣一間投資公司專家的騙徒聲稱有投資貼士，游說謝婦下載一個虛假的App投資台灣及美國股票市場，初時稍有斬獲，騙徒於是進一步游說謝婦加碼投資，其間謝婦至少分26次，將現金和金條交給14名登門取財物的騙徒。謝婦最後因無法提取「利潤」，查證之下方知受騙，結果半年內共損失2600萬（港元，下同，約新台幣1.04億元）棺材本。

綜合明報、文匯報報導，謝婦去年10月，她在網上社交平台看見有人貼文聲稱免費送出書本，於是聯絡發帖人，並加入Line群組；去年11月起，謝婦按指示投資10萬元至對方指定的銀行戶口投資，初時獲得盈利，騙徒再遊說謝婦加大投資金額，相信騙徒為避免頻繁轉帳引起銀行懷疑並攔截款項，或留下被追查線索，遂游說謝婦以現金交易。

由去年11月11日至今年4月1日期間，14名騙徒先後登門收取現金及財物，謝婦共分26次將合共約2500萬元現金，以及一條約價值43.4萬元的金條交給騙徒。

據警方數字，今年3月27日至4月2日期間，警方共接獲近90宗投資騙案，涉及騙款超過6000萬元，騙徒手法萬變不離其宗，包括透過WhatsApp、WeChat及Facebook等平台發放「白撞」訊息，繼而搭訕「交朋友」，然後再分享投資心得，以及介紹事主入投資群組，聲稱有AI分析投資策略，還有「專家」分享內幕消息，其他「谷友」則分享獲利截圖誘受害人入局，再誘騙受害人到虛假投資網站或App投資，並偽造獲利畫面誘受害人加大投資，最終以各種理由拖延「出金」，結果受害人愈輸愈多。