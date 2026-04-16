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陸網紅飲品「宋柚汁」柚含量僅2.7% 消費者吐槽竟收律師函「封嘴」

世界日報／ 中國新聞組╱北京16日電
中國一款主打「柚子風味」的飲料「宋柚汁」，因成分與宣傳爭議引發關注。（取材自微博）
中國一款主打「柚子風味」的飲料「宋柚汁」，因成分與宣傳爭議引發關注。（取材自微博）

在中國年銷售額突破10億元人民幣的網紅飲品「宋柚汁」，近日被披露其主打「柚香」的產品中，實際柚汁含量僅為2.7%，主要成分為糖和水，引發涉嫌對消費者進行欺詐或誤導的質疑；爆料的消費者還表示，竟收到廠家律師函要求「封嘴」刪視頻。

澎湃新聞報導，浙江柚香谷控股股分有限公司旗下的宋柚汁，憑著「全國銷量連續多年第一」的宣傳語，成為近年來飲料市場最亮眼的單品；還有醫師認證的博主曾發文推薦宋柚汁，稱其為理想減肥飲品，還能幫助糖尿病患者控制血糖。

然而，這款以「柚」命名、銷量過10億的現象級飲料，「柚」實際含量僅有2.7%，配料表前排多為白砂糖、果葡糖漿。一位國家二級營養師提到，從配料來看，「宋柚汁」本質是一瓶糖水飲料，果葡糖漿和白砂糖會讓血糖飆升，不推薦長期喝，尤其是減脂控糖的人群。

據報導，一名消費者在短視頻平台發布點評視頻，吐槽其實際上是「花純果汁的錢，買了一瓶柚子味的糖水」，質疑產品「名不副實」，卻在數日後收到宋柚汁生產企業委託律師發出的律師函，要求刪除相關視頻，並指控其「貶損品牌」。這一做法被輿論解讀為「壓制批評」，引發更大範圍反彈。

4月14日，浙江柚香谷控股股分有限公司發布情況說明稱，產品香柚果皮及果肉添加量為21g/kg、胡柚果皮及果肉添加量為6g/kg，本產品為複合果汁飲料，強調整體配方符合國家標準，並強調柚類原料因酸苦特性不宜大量添加，「當前比例為口感優化結果」；公司沒有委託任何個人或機構宣傳產品有「降糖」「控制血糖」等醫療功效。該公司創始人宋偉表示，「我們堅守產品主義，以長期主義做實業、做品牌，始終把品質與消費者信任放在首位」。

值得注意的是，產品包裝中醒目標註的「宋柚」實為註冊商標，並非水果品種名稱。業內人士指出，這種「商標+口味聯想」的命名方式，正成為部分飲料企業規避監管模糊地帶的常見策略。

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