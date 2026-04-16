傳戒法會是日諜大本營？杭州靈隱寺闢謠：戒子身分皆經審核

杭州靈隱寺15日突然發布闢謠聲明，稱該寺發布的短視頻受到網絡惡意造謠和歪曲，但該聲明令網民一頭霧水，因為「光看見闢謠，卻沒看到謠言」，反而引發民眾好奇心搜尋；原來是靈隱寺發布傳戒法會的畫面，被編造是「日本間諜大本營」，令寺方趕緊出來澄清，稱法會中的戒子身分皆通過審核，且嚴格遵守戒律。

財聯社報導，靈隱寺聲明指出，此次傳戒法會經中國佛教協會批准，全程嚴格遵循「全國漢傳佛教寺院傳授三壇大戒管理辦法」等相關規定。參加此次法會的273名戒子來自全國各地，且均通過身分審核。互聯網不是法外之地，靈隱寺呼籲廣大網民不信謠、不傳謠，共同維護風清氣正的網絡空間，對於惡意編造、傳播不實信息而觸碰法律底線的行為，靈隱寺將追究相應法律責任。

靈隱寺的聲明引發各家媒體跟進轉發，也勾起網民的好奇心。

據知情網友透露，靈隱寺發布該活動的短視頻之後，網絡上出現眾多有此相關的視頻，稱此法會是「 日本間諜大本營」、「高價售賣戒牒牟利」、「法會暗箱操作、未經批准」、「咒語是間諜密電」、「法師背缽是燒戒疤的變相形式」等言論，在此類視頻的評論區，更是引來有很多評論質疑和謾罵。

由於相關視頻大多已被下架，網友描述該畫面稱「一堆和尚走著啊，然後引來一堆謾罵」；也有網友看到該畫面被加上了「靈隱寺搜出軍用電台」字幕，也有博主只是單純轉發寺廟的集會視頻，就引來「間諜」批評。

由於少林寺前主持釋永信涉嫌職務侵占、挪用資金、非國家工作人員受賄及行賄等四項罪名，於日前被起訴，造成不少民眾對寺廟、和尚印象不佳，有網民猜測這是此次謠言的起源，但也有網民認為，這是「網路民族主義炒作」，靈隱寺只是被藉題發揮。

杭州靈隱寺(又稱雲林禪寺)始建於東晉咸和元年(西元326年)，由印度僧人慧理創建，已有約1700年歷史，是杭州最早的古剎。該寺位於西湖以西，背靠北高峰、面朝飛來峰，被譽為江南禪宗「五山」之首，也是著名高僧濟公的修行地。