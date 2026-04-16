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法全票通過「不義之財歸還中國」 網友點名英國也是強盜

世界日報／ 中國新聞組／北京16日電
圓明園中的奇珍異寶被洗劫一空。（取材自@CCTV國際時訊）
圓明園中的奇珍異寶被洗劫一空。（取材自@CCTV國際時訊）

法國國民議會13日罕見以170票贊成、0票反對通過法案，將簡化法國在殖民時期掠奪所得文物的歸還程序；議員熱雷米帕特里耶-萊圖斯發言稱，法國文豪雨果曾說過：「法蘭西能脫胎換骨，將不義之財歸還被搶掠的中國」，他直言「這一天終於到來」。中國網友聞訊，表示「歸還是好事，給法國點個讚」、「如果真，這才是公認的文明國家」。網友並點名英國：還有一個「強盜」叫英吉利。

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央視新聞、觀察者網報導，該法案適用範圍是1815年至1972年間法國獲取的文物。法國國民議會與參議院達成一致後進入最終表決程序；此外，議員們還投票通過條款，要求政府每年公布涉嫌非法獲取文物清單。該法案修正案同時要求相關國家承諾，按照國際標準保管歸還文物，並確保對公眾開放。

該法案僅適用於外國政府的追索申請，不適用於法國海外省。從時間範圍推估，中國圓明園、紫禁城等流失文物可能涵蓋其中。

該法案廢除了過去「逐件專項立法」的繁瑣程序，返還文物將不用再走複雜的議會流程，只要通過科學委員會和議會委員會雙重審核，就能以行政法令快速推進。

法案目前還需參議院6月審議，後續還有最終表決程序，而且圓明園文物屬於戰爭劫掠的戰利品，後續追索過程中可能還會有一些細節需要協商。

報導指出，法國各政黨雖在文物歸還上達成一致，卻對具體標準持有不同立場。法國極右翼政黨「國民聯盟」反對將該法律用作法國向前殖民地進行懺悔式外交的藉口，應排除軍事類文物；極左翼政黨「不屈法國」則對法案僅覆蓋1815年至1972年、且未納入私人藏品表示遺憾。

網上自媒體梳理，自1840年鴉片戰爭以來，近1700萬件中國文物流失海外。現在，它們是200多個國外博物館的鎮館之寶。網上訊息指法國吉美博物館藏有2萬餘件中國文物，包括商周青銅器、遼三彩羅漢、敦煌經卷等珍品；楓丹白露宮的中國館收藏了上千件圓明園文物。

此前，法國僅象徵性歸還西非貝寧26件文物，對中國文物一直消極應對，即便是皮諾家族歸還鼠首、兔首，也只是私人行為，並非政府依法執行。

網友另將箭頭指向英國，稱1860年英法聯軍攻入北京、焚毀圓明園，造成大量文物流失海外。網友直批「當時闖進兩個強盜：一個叫法蘭西，一個叫英吉利」。

據不完全統計，僅圓明園流失文物即達150多萬件。此後百餘年間，大量中國文物流入海外機構，其中大英博物館收藏中國文物約2.3萬件(官方數據)。部分重要藏品，如顧愷之「女史箴圖」、敦煌文物及大維德花瓶等，亦長期在海外保存。

法國吉美博物館藏、來自中國的陶立馬（東漢時期）。（取材自人民網）
法國吉美博物館藏、來自中國的陶立馬（東漢時期）。（取材自人民網）

法國吉美博物館藏、來自中國的繭形雙耳瓶（仰韶文化半坡時期）。（取材自人民網）
法國吉美博物館藏、來自中國的繭形雙耳瓶（仰韶文化半坡時期）。（取材自人民網）

法國吉美博物館藏、來自中國的彈箏陶俑（漢代）。（取材自人民網）
法國吉美博物館藏、來自中國的彈箏陶俑（漢代）。（取材自人民網）

法國全票通過「文物歸還法案」。（取材自@CCTV國際時訊）
法國全票通過「文物歸還法案」。（取材自@CCTV國際時訊）

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