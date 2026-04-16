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新生兒稱重出意外！嬰兒遭摔落又被秤砣砸 父控用老式桿秤太離譜

香港01／ 撰文：吳真銘
工作人員使用老式桿秤為初生嬰兒稱體重。（封面新聞）
工作人員使用老式桿秤為初生嬰兒稱體重。（封面新聞）

4月13日，大陸南京一位網友發文稱，江浦街道社區衛生服務中心的工作人員上門使用老式桿秤為初生嬰兒體重，不料中途鐵秤砣掉落，導致孩子高處摔落並被鐵秤砣砸到身體。 4月14日，南京浦口區江浦街道社區衛生服務中心表示已請上級專家進行會診，此外衛健部門已介入調查。

母親質疑使用老式桿秤是否合理

綜合《封面新聞》《極目新聞》報導，發文網友自稱是初生嬰兒的母親，被砸到的女嬰出生僅4天，事發時間為4月12日下午。其發佈的影片顯示，一名女性工作人員在床上用布將嬰兒包裹後，將其懸掛在老式桿秤的掛鈎上，不料布袋脫落，嬰兒被摔在床上，隨即秤砣滑落，嬰兒哭聲停止。

影片在網上引發爭議，不少網友質疑使用舊式桿秤給初生嬰稱重是否合理：「老式桿秤重心不穩、固定性差，用來稱新生兒本身就存在極大安全隱患，早就該被專業嬰兒秤全面替代了。」「什麼年代了，還這麼落後的工具，十年前我生孩子，社區上門給孩子稱體重已經用的便攜式電子秤了。」

孩子目前情況穩定

嬰兒母親也指控醫護人員違規操作使用秤砣稱重導致女兒高處摔落，她稱自己正在坐月子，「為了孩子跑了三家醫院，做了腹部B超，晚上發現孩子尿不濕（尿片）上有血又去了醫院，目前身心俱疲。」

嬰兒的父親表示，經醫生評估，孩子目前整體情況暫時穩定。他還稱：「我作為父親，在醫護人員拿出這個離譜的秤時，沒有管控好風險，我有責任。我沒有預料到工作人員連秤都拿不穩，我們看了無數遍，應該是砸到了腋下的位置。」

目前，當地衛健部門已介入調查。

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文章授權轉載自《香港01》

新生兒 嬰兒 體重

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