潑水節變調！2女遭多男持高壓水槍圍攻 「濕身求饒」仍被狂噴網痛批

雲南西雙版納潑水節本是傳遞祝福的傳統盛事，但在4月13日，一段網傳影片顯示，有兩名穿清涼夏裝的女子在景洪市星光夜市的道路中央慘遭大批人群圍堵，其中幾人不顧女子連連擺手拒絕，竟近距離使用高壓水槍對其瘋狂噴射。

兩女子遭高壓水槍圍攻「濕身求饒」 路過車輛秒變「水浸車」

據《華商報大風新聞》報導，影片顯示，兩名女子當時正騎電動單車經過星光夜市路段。現場人群情緒亢奮，數名男子持高壓水槍對準她們身體噴射。其中一名女子明顯感到不適與受驚，多次擺手表示拒絕並試圖逃離。現場水花飛濺，伴隨着圍觀者的起鬨聲，場面極其混亂。

在該則影片的留言區，不少網友認為影片中幾人的行為「已超過正常尺度，屬於粗俗暴力，甚至是赤裸裸的騷擾」。

而在另一則影片中，有車輛路過雲南潑水節現場，車尾箱被打開後，遭多人高壓水槍噴射，秒變「水浸車」。

官方回應：潑水節15日才正式啟動 目前屬遊客自發行為

針對此事，西雙版納州文旅局工作人員表示，已記錄相關情況並上報。星光夜市轄區街道辦則指出，官方潑水節活動定於4月15日正式啟動，目前街道上的潑水行為多屬「遊客自發組織」。

值得注意的是，西雙版納州及景洪市官方早前已發佈《文明潑水倡議書》，明確禁止使用高壓水槍等具攻擊性的工具，並特別強調「嚴禁以潑水為名侮辱調戲婦女」。此外，倡議書亦規定，不向行駛中的汽車、摩托車、電動車、自行車潑水，不堵截車輛強行潑水，不借潑水之名騷擾他人或實施低俗行為。

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文章授權轉載自《香港01》