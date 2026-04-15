快訊

坤達、陳大天苦勸…閃兵案起訴第四波「9藝人5素人」自首 檢求緩刑

台積電續飆天價！概念股全面暴動 這4檔同步鎖漲停齊創高

桃園平鎮國中師生70人劍湖山用餐爆不適 菜單出爐飯店等候採檢報告

聽新聞
0:00 / 0:00

全紅嬋缺席跳水世界盃總決賽 陳芋汐搭檔14歲小將參賽

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸女子跳水奧運冠軍全紅嬋在遭遇網暴後，缺席即將舉行的跳水世界盃總決賽。她此前的搭檔、同為奧運冠軍的陳芋汐，此次將與年僅14歲的陝西小將崔家溪搭檔出戰雙人項目。（圖／取自新民周刊）
大陸女子跳水奧運冠軍全紅嬋在遭遇網暴後，缺席即將舉行的跳水世界盃總決賽。她此前的搭檔、同為奧運冠軍的陳芋汐，此次將與年僅14歲的陝西小將崔家溪搭檔出戰雙人項目。（圖／取自新民周刊）

大陸女子跳水奧運冠軍全紅嬋在遭遇網暴後，缺席即將舉行的跳水世界盃總決賽。她此前的搭檔、同為奧運冠軍的陳芋汐，此次將與年僅14歲的陝西小將崔家溪搭檔出戰雙人項目。

揚子晚報新聞客戶端「紫牛新聞」、觀察者網報導，中國游泳協會13日公2026年世界泳聯跳水世界盃總決賽中國隊參賽名單。

女子項目方面，3公尺跳板單人及雙人比賽將由陳藝文、陳佳出戰；10公尺跳台方面，蔣林靜與崔家溪參加單人項目，雙人項目則由陳芋汐搭檔崔家溪。全紅嬋未出現在此次參賽名單之中。

現年19歲的全紅嬋近期在受訪時哭訴，圍繞她身材和體重的網路負面評論和外界壓力，令她長期承受巨大心理負擔。

網上隨後瘋傳一份聊天截圖，顯示一個名為「水花征服者聯盟」的282人微信聊天群組，長期發布針對全紅嬋的侮辱性言論，群規明確寫道：「禁止人身攻擊（除全紅嬋外）」。據傳，群組成員包括全紅嬋隊友和其他跳水界從業人士。

廣州警方10日通報，對創建微信群，並發表侮辱性言論的31歲徐姓男子，作出行政拘留10天以及罰款的處罰；大陸公安部網安局同日通報指，「飯圈」亂象嚴重擾亂體育工作秩序、破壞行業聲譽。央視新聞微博當晚評論稱，「飯圈」亂象已成為影響體育事業健康發展的重大風險因素。

人民日報海外版15日發布評論文章指出，體育最動人的地方，從來不是「只許我家贏」，而是全力以赴之後，依然尊重勝負和規則，贏得掌聲和鼓勵。這樣的體育，才值得被熱愛。偏離了這一點，再熱鬧的支持，也只會變成傷害。

全紅嬋 奧運 大陸

延伸閱讀

網暴風波後…跳水世界杯名單公布 全紅嬋缺席 陳芋汐換搭檔

對體育持續瘋狂！林鴻道回溯發放東京、巴黎奧運超過5千萬奪牌獎金

跳水／中國奧運冠軍全紅嬋遭霸凌 分析：飯圈文化只是表象

六連霸不是終點…暨大女壘再戰亞洲盃 許淑華喊話：冠軍留南投

相關新聞

可載重1.5噸！陸「新舟鴻鵠」HH-200商用無人機首飛

中國航空工業集團自主研製HH-200航空商用無人運輸系統首架機，15日上午9時50分，在航空工業民機試飛中心渭南營運基地完成首飛，最大商載1.5噸，代表大陸在大型商用無人運輸裝備領域取得新進展。

全紅嬋缺席跳水世界盃總決賽 陳芋汐搭檔14歲小將參賽

大陸女子跳水奧運冠軍全紅嬋在遭遇網暴後，缺席即將舉行的跳水世界盃總決賽。她此前的搭檔、同為奧運冠軍的陳芋汐，此次將與年僅14歲的陝西小將崔家溪搭檔出戰雙人項目。

大陸五一假期前後國際航班大規模取消...專家曝「這原因」

在大陸「五一」假期前後，多架次飛往東南亞及大洋洲的國際航班接連取消。大陸民航專家指出，核心原因在於航空燃油成本大幅攀升，加上部分地區燃油供應緊張，進一步推高航線取消比例。

網暴風波後…跳水世界杯名單公布 全紅嬋缺席 陳芋汐換搭檔

中國游泳協會14日公布2026年世界泳聯跳水世界杯總決賽中國跳水隊參賽名單，共計四名奧運冠軍攜多名小將參加此次大賽；在女子10米跳台項目上，全紅嬋繼續缺席，奧運冠軍陳芋汐僅出戰雙人比賽，搭檔年僅14歲的小將崔家溪。由於外界將全紅嬋缺席與網暴案掛鉤，對此，媒體指其積分不足不具備總決賽參賽資格，並非主動棄賽。

花20萬為涼山女孩蓋房 網紅B太竟被騙 影片3800萬次點閱

擁有近2600萬粉絲的抖音博主superB太，被自稱獨力撫養三個妹妹、全家住漏雨破屋的涼山女孩「阿吉」的悲慘故事打動，B太投入約20萬元（人民幣，以下同，約2.9萬美元）為其修建新房；沒想到，事後發現阿吉家的困境全是謊言，其父親有勞動能力，家中也有多處房屋；B太將影片發布後，24小時內播放量突破3800萬，他自嘲是小丑。

40歲拿畫筆…80歲繪本奶奶蔡臯奪「安徒生獎」 中國第一位

2026年「國際安徒生獎」近日在義大利博洛尼亞國際童書展揭曉，80歲「國寶級繪本奶奶」蔡臯獲得「插畫家獎」，成為中國首位獲得該獎的插畫家，標誌著華人藝術在國際舞台上又一里程碑式的突破。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。