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大陸五一假期前後國際航班大規模取消...專家曝「這原因」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
油價不堪負荷，國泰航空表示，將調整5月中旬至6月底客運航班運力，取消占總數約2%的客運航班，主要為區域短途航班及少量往來澳洲、南亞及南非的航班。（本報系資料照）
油價不堪負荷，國泰航空表示，將調整5月中旬至6月底客運航班運力，取消占總數約2%的客運航班，主要為區域短途航班及少量往來澳洲、南亞及南非的航班。（本報系資料照）

在大陸「五一」假期前後，多架次飛往東南亞及大洋洲的國際航班接連取消。大陸民航專家指出，核心原因在於航空燃油成本大幅攀升，加上部分地區燃油供應緊張，進一步推高航線取消比例。

澎湃新聞、北京日報報導，第三方出行平台「航班管家」數據顯示，4月1日至12日期間，多條大陸飛往東南亞的航線取消全部航班，包括陝西西安、重慶、山東煙台等地飛往泰國普吉島、曼谷、寮國永珍等航線；飛往大洋洲的航班也大幅縮減，其中廣東廣州至澳洲達爾文航班取消率達83.3%，浙江杭州至紐西蘭奧克蘭為57.1%，湖北武漢至澳洲雪梨為50%。

民航專家林智杰指出，近期國際航線，尤其是往返東南亞和澳洲的航班大規模取消，核心原因在於航空燃油成本大幅攀升。當前航空燃油價格較此前已翻倍上漲，而國際機票票價並未同步大幅上調，航司執飛相關航線陷入「執飛班次越多、虧損幅度越大」的經營困境。

他還提到，部分國家還面臨燃油供應緊張問題，當地部分國際機場不僅燃油加注價格顯著偏高，甚至存在燃油供應不足、無法正常保障航班加油的情況，這也直接導致涉及其區域的航線取消比例進一步上升。

航油通常占航空公司營運成本的3-4成。受中東局勢持續緊張影響，自3月以來國際油價大幅波動，推動航油價格維持高位。根據國際航空運輸協會數據，截至4月3日當周，全球航空燃油均價為每桶209美元，較2月27日當周的99.40美元顯著上漲。

為應對成本壓力，航空公司近一個月來陸續上調燃油附加費，但仍難完全對沖油價上漲帶來的衝擊。與此同時，多家航司開始調整運力。

國泰航空宣布，將整合5月16日至6月30日的部分客運航班，取消約2%的計畫航班，主要涉及區域短途及部分往返澳洲、南亞和南非的航線。公司旗下低成本航司「香港快運」也將在5月11日至6月30日作出相應調整，並取消約6%的計畫航班。

國泰航空說，相關決定經過審慎評估，已儘量降低對旅客影響，並將密切關注中東局勢及航油價格走勢，力爭在6月後逐步恢復全部定期航班運營。

航班 航線 泰國 曼谷 廣州

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