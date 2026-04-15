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可載重1.5噸！陸「新舟鴻鵠」HH-200商用無人機首飛

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中國航空工業集團自主研製HH-200航空商用無人運輸系統首架機，15日上午在西安的航空工業民機試飛中心渭南營運基地完成首飛，最大商載1.5噸，代表大陸在大型商用無人運輸裝備領域取得新進展。（新華社）
中國航空工業集團自主研製HH-200航空商用無人運輸系統首架機，15日上午在西安的航空工業民機試飛中心渭南營運基地完成首飛，最大商載1.5噸，代表大陸在大型商用無人運輸裝備領域取得新進展。（新華社）

中國航空工業集團自主研製HH-200航空商用無人運輸系統首架機，15日上午9時50分，在航空工業民機試飛中心渭南營運基地完成首飛，最大商載1.5噸，代表大陸在大型商用無人運輸裝備領域取得新進展。

中新社報導，飛手劉心暢表示，飛機在空中的飛行狀態穩定，回應地面指令準確迅速，整體飛行過程中的空地配合非常流暢。

HH-200採用方形直通機體、雙發上單翼、雙尾撐設計布局，機長12.2公尺，翼展16.8公尺，機高3.7公尺，貨艙標準容積12立方公尺，可擴展為18立方公尺，最大商載1.5噸，最大巡航速度每小時310公里，最大航程2,360公里。

「新舟鴻鵠」HH系列航空商用無人運輸系統技術負責人孟凡濤指出，研發過程中的難點之一在於性能、安全和成本之間的權衡。採用了革新性的結構設計與製造技術，大量使用複合材料結構，實現減重20％的同時也有效降低了成本。HH-200按民航標準設計，飛機全程智慧自主飛行，AI智慧避障，壽命達5萬飛行小時。

在實際應用中，HH-200具備凸出的環境適應能力，可在500公尺短跑道、4,200公尺以上高原機場起降，適應極端溫度及複雜氣象條件，能夠有效打通山區、海島、雪域、高原等地區的交通阻隔，構建高效的低空物流通道，後續可快速擴展為應急救援、森林消防、人工影響天氣、航空遙感、農林植保等多工構型。

孟凡濤說，「未來，我們將加速推動建立『全網路輻射』航空無人貨運模式，將點連成線，將線連成網，真正實現網路化的新貨運模式，構建『空地融合、智慧安全』的『低空＋無人貨運』體系。」

HH-200累計斬獲20架意向訂單，大陸航空工業集團稱，將加速推進「新舟鴻鵠」HH系列航空商用無人運輸系統研製，不斷滿足客戶對無人運輸機大型化、智慧化、低成本、高可靠方面的發展需求，構建行業領先、功能完善的無人運行研發製造和服務保障體系。

無人機 大陸

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