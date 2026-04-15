陸動物園獅子被餓成「紙片獅」 職員揭內幕、網友淚目

2026年3月，中國大陸「零售業天花板」，以五星級服務、員工高福利聞名的「胖東來」多次登上熱搜，創始人于東來宣布，將把公司40億元人民幣（約新台幣184億元）的資產利潤，按比例分配給718名管理人員、563人技術團隊，以及8913名一線員工，將資產轉化為股本。明面上，這是「大愛無疆」的企業家精神；在民間眼中，這更像是充滿政治意涵的「淨身出戶」。于東來為何如此安排？哪些大陸民營企業家也曾在政經夾縫中勉力求生？

2026-04-14 09:01