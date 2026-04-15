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陸動物園獅子被餓成「紙片獅」 職員揭內幕、網友淚目

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸遼寧本溪市動植物園日前被遊客拍到1頭雄獅瘦得只剩皮包骨，就像紙片一樣，靜靜地躺在場地內（左）。園方稱，該頭雄獅年事已高，自配偶去世後，就出現情緒問題，一度拒絕進食。今年2月已慢慢恢復正常飲食。（法治日報）
大陸遼寧本溪市動植物園日前被遊客拍到1頭雄獅瘦得只剩皮包骨，就像紙片一樣，靜靜地躺在場地內（左）。園方稱，該頭雄獅年事已高，自配偶去世後，就出現情緒問題，一度拒絕進食。今年2月已慢慢恢復正常飲食。（法治日報）

大陸遼寧本溪市動植物園日前被遊客拍到1頭雄獅瘦得只剩皮包骨，就像紙片一樣，靜靜地躺在場地內，狀態令人揪心。園方職員稱，該頭雄獅年事已高，自配偶去世後，就出現情緒問題，一度拒絕進食。

法治日報報導，本溪市動植物園14日發布情況說明稱，2021年4月，雄性非洲獅「大毛」來到本溪市動植物園，入園時9歲左右，今年14歲。2025年8月6日，「大毛」配偶「盼盼」衰老死亡，喪偶後「大毛」精神壓抑萎靡，食量不斷減少。

2025年12月，「大毛」開始精神沉鬱，40多天幾乎不進食，飲水正常，偶爾進少量活食，身形逐漸消瘦，每日幾乎沒有任何活動。

期間，本溪市動植物園對「大毛」進行全力醫治照護，經過持續治療調養，2026年2月末，「大毛」慢慢恢復正常飲食，肉量逐步增加，目前每日進食牛肉、雞肉達5公斤左右，進入恢復階段，體力、活力、體重開始逐步恢復好轉，特別是最近天氣回溫，「大毛」開始到室外籠舍活動曬太陽，並接納新伴侶雌性非洲獅「豆豆」。

14日中午，本溪市動植物園還發布有關「大毛」的最新影，顯示經過40多天的治療，近1個月來，「大毛」的食量基本達到了正常量。

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