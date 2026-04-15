局內人 北京沉浸式演出興起

今年春天，北京的演藝市場悄然「煥新」，更靈動、更具沉浸感的全新演藝空間，藏身於胡同會館之中或商業綜合體周邊，用高參與度、強互動性的演出，擊中了當下年輕觀眾的審美「靶心」。

三里河畔，古香古色的顏料會館中，沉浸式懸疑話劇「宋美齡耳環丟了」正在駐場演出。檢票進場的觀眾，手裡拿到一隻牛皮紙袋，其中印著一九四四年時局新聞和市井花邊的小報讓人集體「穿越」，成為調查宋美齡耳環失竊案的「陪審員」。跟隨劇中人的腳步，觀眾或繞路至會館後台的小房間，或穿過小巷走到劇場旁靜謐的閱讀空間，這些地點都是嫌疑人的「藏身之地」。這種將真實城市空間與虛構戲劇情節無縫拼接的體驗，帶來傳統劇場無法比擬的在場感與新鮮感。

王府井大街舍予劇場上演的沉浸式北京曲劇「京城拍賣會」，在老北京茶樓的氛圍中也牢牢抓住了觀眾的心。觀眾換取的「銅板」是拍賣會的籌碼，也是解鎖劇情的關鍵道具。弦聲起，板鼓聲落，老舍筆下的京味人物次第登場，觀眾在競拍老物件的歡聲笑語中，品味著老北京的人情冷暖與悲歡離合。

從「看戲人」變成「局內人」，一個個散落在城市各處小而美的劇碼，用獨特的方式將演出從觀眾靜態觀看，轉變為一場可參與、可互動、可消費的綜合性文化體驗。

沉浸式觀演熱潮的興起，是一場演出供給與觀眾需求之間精準的「雙向奔赴」。「宋美齡耳環丟了」的監製侯棟介紹，會館周邊的古建築群落，天然地成為劇情延伸的載體，「北京獨有的古建築經過新的調度，不僅契合了劇中的懸疑情緒，更增添了獨一無二的體驗」。

北京市曲劇團的「京城拍賣會」幾乎是為舍予劇場「量身定製」。地處王府井大街的黃金位置，遊客如織，「很多遊客來到北京，都想看一些有北京特色的劇碼，沉浸式演出又是當下年輕人喜歡的形式。」北京市曲劇團副總經理周楠說，「如果沒有觀眾參與，這個戲也就演出七十分鐘，但加入了觀眾，可能演到九十分鐘還停不下來。」這種由演員與觀眾共同完成的、不可複製的現場感，正是沉浸式演出的魅力所在。