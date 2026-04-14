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內地婦假學歷申請香港「高才通」脫罪...疑中介虛報

世界日報／ 香港新聞組／香港14日電

一名內地家庭主婦於2024年經中介申請「高才通」到香港，中介為她虛報持有澳洲雪梨科技大學學士學位，以增加入境處批准其與配偶和3名子女在港工作及讀書的機會。女子早前否認一項串謀詐騙罪，案件13日在沙田裁判法院審訊，最終裁定罪名不成立。

明報報導，裁判官稱，被告一家曾一筆過以541萬元（港幣，下同，約69.1萬美元）在深圳置業，看似能以「全年收入達250萬港元或以上人士」類別申請高才通；加上被告赴港申請身分證時曾申報沒學士學歷，顯示她可能是被中介欺騙，中介或為更易賺取52萬元費用而把她蒙在鼓裡，以假學歷交申請，最終裁定被告罪名不成立。據了解，被告的居港期限現已屆滿。

另據文匯報報導，裁判官在裁決中指出，本案的核心爭議在於被告是否主動串謀他人以假學歷申請入境，抑或是遭中介機構從中作梗而被蒙騙。被告是透過朋友介紹的中介機構辦理申請，並將申請的全部程序交由中介處理。由於該計畫採用網上申請方式，並非面對面辦理，任何人均可在網上輸入申請資料。案件中被告的申請資料顯示，地址、電話號碼及簽署等均非被告本人所填。

裁判官認為，被告確實有機會符合「A類申請」的資格，即年收入250萬元或以上。被告提及其丈夫從事商業活動年利潤約300萬元，資金積累充足，曾在深圳花費541萬元購置不動產，經濟條件完全符合相關標準。

裁判官相信，被告支付中介費用後，合理地將整個申請程序交由中介辦理，自身未對申請資料進行逐項核查。被告在取得電子簽註後赴港申請身分證時，在學歷欄位僅列明預科畢業。

案件揭露後，被告在入境處人員詢問下，主動表明自己從未在澳洲雪梨科技大學就讀。而被告的家人其後再度聯絡該中介機構時，發現對方已失聯，並向公安機關報案。

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