快訊

YouTube Premium有多重要？小賈斯汀舞台上放MV 凱蒂佩芮吐槽：我可不想看廣告

清六食堂檢驗報告出爐 腿庫便當等4食品驗出沙門氏桿菌

警犬值勤中「收到全機場廣播」 所有工作人員跟乘客一起為牠慶生：真正國家英雄

聽新聞
0:00 / 0:00

21國家地區參展香港國際創科展 體現「超級聯繫人」地位

世界日報／ 香港新聞組／香港14日電
香港國際創科展（InnoEX）的RoboPark機器人展區，13日匯聚智元機器人、宇樹科技、優必選及眾擎機器人，凸顯香港作為國際創科平台的吸引力。（中通社）
香港國際創科展（InnoEX）的RoboPark機器人展區，13日匯聚智元機器人、宇樹科技、優必選及眾擎機器人，凸顯香港作為國際創科平台的吸引力。（中通社）

由港府創新科技及工業局與香港貿易發展局合辦的香港國際創科展（InnoEX）13日揭幕，展覽以「創新•智動•起飛」為主題，一連四日在會展舉行，吸引世界各地的科技企業、初創及買家雲集香港，共同探索創科合作與商貿機遇。

文匯報報導，多名來自英國及內地的參展商均表示，看好香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特地位，認為在此不僅可對接內地龐大的製造供應鏈、產業配套及應用場景，亦具備高度國際化優勢，有助接通海外市場、吸引投資及尋找合作夥伴，是創科企業「引進來、走出去」的重要平台。

今年InnoEX吸引來自21個國家及地區逾550個展商參展，其中包括奧地利、德國、匈牙利、以色列、哈薩克、荷蘭、菲律賓及美國均是首次有科企參展，反映環球市場對香港創科的重視，體現「超級聯繫人」地位。內地展團方面，包括北上廣深在內今年共有來自17個省市，共18個展團參展。

今年InnoEX加上同期在會展舉行的春季電子產品展，共匯聚逾2800家展商，呈獻AI+驅動的創新科技及嶄新電子產品，當中更特設全新「RoboPark」展區，匯聚香港、內地以及海外科技企業，展示逾100款不同應用場景的機器人，促進跨地域創科交流與產業合作，加快推動香港建設成國際創科中心，主動對接國家「十五五」規畫機遇。

InnoEX主要開放予各地政府官員、商界領袖、學界人士及科研機構代表參與，13日所見會場人山人海，可見各界對香港的創科機遇反應熱烈。

參展商之一、來自英國的初創企業upLYFT主要研發智能可穿戴裝置，尤其專注以紡織物為基礎的可穿戴技術，並透過人體動作作為生物標記進行分析，其首席研究工程師Annika Guez受訪時強調，香港作為亞洲區內重要樞紐，在促進企業跨地域聯繫方面具明顯優勢。

另一英國參展商Haylotech創辦人表示，公司去年已赴港設基地，他表示很多參觀者對公司的技術感新奇，凸顯其研發創新性。他認為香港具背靠內地、聯通世界的重要戰略位置，一方面可連接製造及供應鏈資源，另一方面亦有助企業走向全球市場。他指在海外展商眼中，香港是具國際特色的窗口，作為連接內地與海外市場的橋梁對企業有明顯幫助。

本屆InnoEX以「創新•智動•起飛」為主題，聚焦人工智能、機器人技術、低空經濟等五大領域，吸引來自21個國家及地區逾550家展商參與。圖為機器人產品展示。（中通社）
本屆InnoEX以「創新•智動•起飛」為主題，聚焦人工智能、機器人技術、低空經濟等五大領域，吸引來自21個國家及地區逾550家展商參與。圖為機器人產品展示。（中通社）

相關新聞

深圳樓盤遭哄搶 保安噴辣椒水趕人 開發商緊急致歉

時隔多年，深圳樓市再現深夜排隊搶房的火爆場面。龍華中心區幸福城臻園項目三棟產品13日正式開盤，因開發商採取「先到先得」的銷售策略，並推出大幅降價三成的房源，引來數百名購房者及仲介深夜排隊。至次日早晨，現場因人流擁擠發生混亂，一名保安竟使用辣椒水驅散人群；隨後，開發商深圳市鴻耀泰實業有限公司緊急發布致歉信。

21國家地區參展香港國際創科展 體現「超級聯繫人」地位

由港府創新科技及工業局與香港貿易發展局合辦的香港國際創科展（InnoEX）13日揭幕，展覽以「創新•智動•起飛」為主題，一連四日在會展舉行，吸引世界各地的科技企業、初創及買家雲集香港，共同探索創科合作與商貿機遇。

陸胖東來184億資產分員工 是政治淨身出戶或大愛無疆？

2026年3月，中國大陸「零售業天花板」，以五星級服務、員工高福利聞名的「胖東來」多次登上熱搜，創始人于東來宣布，將把公司40億元人民幣（約新台幣184億元）的資產利潤，按比例分配給718名管理人員、563人技術團隊，以及8913名一線員工，將資產轉化為股本。明面上，這是「大愛無疆」的企業家精神；在民間眼中，這更像是充滿政治意涵的「淨身出戶」。于東來為何如此安排？哪些大陸民營企業家也曾在政經夾縫中勉力求生？

物美價廉 東協遊客熱愛重慶購物

服飾、箱包、床上用品、小家電……十一日，在位於重慶市渝中區的新重慶國際小商品批發中心，來自泰國的巴頌（Bason）和家人不停地買買買。

北京人形機器人半馬19日登場 逾百隊參賽、規模年增近5倍

新華社13日報導，2026北京亦庄半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松將於4月19日登場。賽前測試已於4月11日晚間至4月12日凌晨，在北京經濟技術開發區（亦庄）舉行。此次測試以「全流程、全要素」為主軸，模擬賽道通行、流程調度、設備協同及應急保障等核心場景，為正式賽事進行實戰化演練。

大V爆料萬科創始人「王石被抓」 對方與妻皆發文批造謠

曾三度傳出失聯被捕的萬科創始人王石，昨晚第四度再爆被抓，由於爆料來自出身外交世家的大V，迅速被大量轉發並擴散；不過一小時後，王石妻子田朴珺和王石先後發文闢謠，稱王石「一切安好」，且正「在報案的路上」，田朴珺更三度發文嚴辭批評造謠者為博流量「厚顏無恥」、「欺人太甚」，將對造謠者的法律責任追究到底。事件引發全網熱議，不少網民表示不相信王石夫婦的澄清，猜測無風不起浪，諷「進進去又出來了，所以不實」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。