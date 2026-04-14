21國家地區參展香港國際創科展 體現「超級聯繫人」地位

由港府創新科技及工業局與香港貿易發展局合辦的香港國際創科展（InnoEX）13日揭幕，展覽以「創新•智動•起飛」為主題，一連四日在會展舉行，吸引世界各地的科技企業、初創及買家雲集香港，共同探索創科合作與商貿機遇。

文匯報報導，多名來自英國及內地的參展商均表示，看好香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特地位，認為在此不僅可對接內地龐大的製造供應鏈、產業配套及應用場景，亦具備高度國際化優勢，有助接通海外市場、吸引投資及尋找合作夥伴，是創科企業「引進來、走出去」的重要平台。

今年InnoEX吸引來自21個國家及地區逾550個展商參展，其中包括奧地利、德國、匈牙利、以色列、哈薩克、荷蘭、菲律賓及美國均是首次有科企參展，反映環球市場對香港創科的重視，體現「超級聯繫人」地位。內地展團方面，包括北上廣深在內今年共有來自17個省市，共18個展團參展。

今年InnoEX加上同期在會展舉行的春季電子產品展，共匯聚逾2800家展商，呈獻AI+驅動的創新科技及嶄新電子產品，當中更特設全新「RoboPark」展區，匯聚香港、內地以及海外科技企業，展示逾100款不同應用場景的機器人，促進跨地域創科交流與產業合作，加快推動香港建設成國際創科中心，主動對接國家「十五五」規畫機遇。

InnoEX主要開放予各地政府官員、商界領袖、學界人士及科研機構代表參與，13日所見會場人山人海，可見各界對香港的創科機遇反應熱烈。

參展商之一、來自英國的初創企業upLYFT主要研發智能可穿戴裝置，尤其專注以紡織物為基礎的可穿戴技術，並透過人體動作作為生物標記進行分析，其首席研究工程師Annika Guez受訪時強調，香港作為亞洲區內重要樞紐，在促進企業跨地域聯繫方面具明顯優勢。

另一英國參展商Haylotech創辦人表示，公司去年已赴港設基地，他表示很多參觀者對公司的技術感新奇，凸顯其研發創新性。他認為香港具背靠內地、聯通世界的重要戰略位置，一方面可連接製造及供應鏈資源，另一方面亦有助企業走向全球市場。他指在海外展商眼中，香港是具國際特色的窗口，作為連接內地與海外市場的橋梁對企業有明顯幫助。