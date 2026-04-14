物美價廉 東協遊客熱愛重慶購物

服飾、箱包、床上用品、小家電……十一日，在位於重慶市渝中區的新重慶國際小商品批發中心，來自泰國的巴頌（Bason）和家人不停地買買買。

中新社報導，「這裡的貨品很齊全，而且充滿時尚氣息。」巴頌說，他到重慶旅遊四日，其中一天是自己安排行程。此次體驗購物，算是深度瞭解當地風土人情。

近日，在位於重慶市大渡口區的重慶義渡商貿城，寮國遊客娜（Lar）和家人提滿購物袋，仍沒有結束購物的意思。娜說，重慶小商品物美價廉，讓她愛不釋手。

重慶星銳國際旅行社負責人朋恒聰說，近期，東協遊客熱衷重慶購物遊。到重慶各大小商品市場購物，幾乎成為遊客剛需，不僅主動要求增添相關行程，也愛自行前往。

重慶出入境邊防檢查總站提供的數據顯示，二○二六年一季度，經重慶江北國際機場口岸入境外籍旅客達十三點七萬餘人次，同比增長百分之一○六。從前述旅客國籍來看，來渝排名前五位國家為泰國、馬來西亞、新加坡、越南、印尼，均為東協國家。

寮國領隊啟明（Yuki）認為，與「隨旅行社進購物店」的被動不同，此番購物遊多為遊客主動行為。他分析，這與中國大陸強大的小商品生產能力、暢通的物流有關。「東協遊客購物遊兼具旅遊和商務雙重價值。」朋恒聰說，旅客所購物品，除了自用或贈送親友外，還可回國銷售。近期就有人大量復購冰箱貼等小商品。