戰略訊號 陸高層座談頻見AI青創家

中美科技博弈升高，港媒報導，中國大陸高層近年舉行的專家與企業家座談會，與會者出現明顯年輕化趨勢，多名「八○後」甚至「九○後」人工智慧（ＡＩ）創業者接連受邀出席。從Kimi、DeepSeek到MiniMax、宇樹科技等新創企業負責人陸續進入高層視野，顯示大陸新一代科技領軍人才持續湧現，隱含北京科技戰略布局訊號。

香港星島日報指出，上周五由大陸國務院總理李強主持的經濟形勢專家和企業家座談會上，ＡＩ企業「月之暗面」（Kimi）創辦人兼執行長楊植麟成為焦點之一。楊植麟一九九二年出生於廣東汕頭，曾就讀北京清華大學及美國卡內基美隆大學，二○二三年創立Kimi後迅速打開知名度，也是此次會議中最年輕代表。

這已是楊植麟半個月內第二度出現在央視「新聞聯播」畫面中，三月廿八日中關村論壇年會相關報導也曾出現其身影。

報導稱，近年大陸總理座談會已多次邀請年輕科技創業者與會。二○二五年一月廿日，李強主持專家、企業家及教科文衛體代表座談會時，一九八五年出生的DeepSeek創辦人梁文鋒即為九名發言代表之一；今年一月同類型座談會上，則由一九八九年出生的MiniMax（稀宇科技）創辦人閆俊杰出席。

去年參與座談會的還包括一九九○年出生的宇樹科技創辦人王興興，以及有「野生鋼鐵人」之稱的科技創作者彭志輝。彭志輝一九九三年出生，二○二○年以「華為天才少年計畫」最高等級年薪人民幣二○一萬元（約台幣九三六萬元）加入華為，從事ＡＩ晶片與演算法研發，並於二○二三年創立智元機器人。

相較過去中南海座談會多由傳統產業人士或學界專家出席，近年與會者組成已逐漸轉為「八○後」、「九○後」科技創業者。這些人多出身清華、北大等頂尖學府，創業領域涵蓋大模型與機器人等前沿產業，顯示大陸推行卅年的科教興國政策開始進入收成期，新一代科技人才持續崛起。

報導並指，在中美科技競爭加劇背景下，科技新創企業負責人頻頻獲高層接見，不僅代表對個別成就的肯定，也被視為鼓勵ＡＩ等科技企業加速發展、推動科技自主的訊號。