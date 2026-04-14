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磋商習普會？俄外長今訪陸

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導

大陸外交部昨宣布，應外長王毅邀請，俄羅斯外長拉夫羅夫十四至十五日對大陸進行正式訪問。俄媒報導，俄中外長將就烏克蘭和中東局勢在內的一系列問題舉行會談。

另據環球網上月引述俄新社、塔斯社報導，俄羅斯副外長安德列．魯登科當時在一場活動上透露，俄羅斯總統普亭訪陸日期「將於近期公布」。拉夫羅夫這次北京行是否涉及「習普會」磋商，也受關注。

王毅本月五日曾應約與拉夫羅夫通話，就當前中東局勢交換意見。拉夫羅夫表示，俄方對中東局勢持續升溫高度關切，針對當前戰事及荷莫茲海峽問題，主張應盡快停止軍事行動，回到外交途徑。王毅當時表示，中方一貫主張透過對話談判，政治解決國際與地區熱點問題；目前中東局勢仍在惡化，戰事持續升級，解決荷莫茲海峽通航問題的根本在於盡快停火止戰。中方願與俄方在聯合國安理會持續合作，為局勢降溫及維護地區與全球安全穩定努力。

大陸國家主席習近平與普亭上次接觸是二月四日視訊通話，當時俄國總統助理烏沙科夫在會後對媒體說，應大陸領導人邀請，普亭計畫今年上半年訪問大陸，具體時間和相關細節將另行商定。

除拉夫羅夫將於十四日到訪，越共總書記暨國家主席蘇林也預計十四日訪問大陸。西班牙首相桑切斯、阿聯阿布達比王儲哈立德目前也在大陸訪問。

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