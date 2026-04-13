北京人形機器人半馬19日登場 逾百隊參賽、規模年增近5倍

新華社13日報導，2026北京亦庄半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松將於4月19日登場。賽前測試已於4月11日晚間至4月12日凌晨，在北京經濟技術開發區（亦庄）舉行。此次測試以「全流程、全要素」為主軸，模擬賽道通行、流程調度、設備協同及應急保障等核心場景，為正式賽事進行實戰化演練。

據央視新聞報導，本屆賽事規模較去年明顯擴大，參賽隊伍數量已超過100支，成長近5倍，涵蓋自主導航與遙控兩大類型，其中自主導航隊伍占比接近4成。無論參賽數量、技術類型或測試範圍，均創歷史新高，需透過全流程演練強化各環節銜接、磨合團隊，以確保賽事順利運作。

在技術創新方面，自主導航技術首次大規模應用，成為本屆賽事一大亮點與挑戰。機器人在複雜多變的環境中，須即時進行環境感知與決策，對運算能力構成高度挑戰；同時，長距離賽事也對續航與能源管理能力提出嚴格考驗。

此外，動態平衡與步態控制也是關鍵技術之一。機器人在高速奔跑或急轉彎時，需持續維持動態平衡，並進行毫秒級姿態校正與步態調整，以避免因重心偏移而跌倒。

報導稱，本次演練亦首次依照21.0975公里半程馬拉松正式路線進行規劃，依循正賽時間節點、賽道規則與保障體系，涵蓋城市主幹道與生態公園等不同場景，並同步檢驗技術競賽與後勤保障環節。透過全鏈條壓力測試，排查潛在問題並優化流程細節。

報導指出，隨著技術進步，機器人短距離速度已顯著提升，部分參賽隊伍預估，未來半程馬拉松成績有望接近人類菁英選手水準。19日賽事正式鳴槍後，將進一步帶動人形機器人產業發展，加速相關技術由實驗室走向實際應用。