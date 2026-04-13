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北京街頭「4月雪」 200萬棵楊柳飛絮噴發 過敏族的噩夢

世界日報／ 中國新聞組╱北京13日電
北京街頭又迎來柳絮高峰期。(取材自央視客戶端）
北京街頭又迎來柳絮高峰期。(取材自央視客戶端）

北京4月經常出現「四月雪」景觀，但指的並不是白雪，而是楊樹、柳樹的飛絮。看似浪漫，不過卻是過敏族的噩夢，全北京200萬棵楊柳樹，開花結果後一起噴出棉絮，這些飛絮讓空氣品質亮起紅燈，也成了過敏族的噩夢。

綜合新聞報導，明明時節已經進入4月春季，北京街頭卻宛如降下「暴雪」，一大團白色毛球隨著風在馬路中間旋轉，再向外四散開來，滿天飛舞，看起來像是下雪，堆積在地面上又像是泡沫。時節步入4月迎來春天，北京民眾等來的第一個景象，不是百花齊放，而是柳絮紛飛；全北京有超過200萬棵楊柳樹，每年4、5月開花結果後，就會飄散棉絮，宛如暴雪，看似浪漫實則困擾，空氣中全是柳絮，導致空氣品質嚴重下降，民眾騎車，還一度被影響視線，甚至柳絮上的細毛，容易引發皮膚過敏與發癢，出門都得戴上口罩，否則一旦過敏嚴重，可能危及生命。

目前，北京、天津等地區陸續進入楊柳飛絮期，未來一個月，華北、黃淮大部分地區也將陸續飄絮。飛絮的產生源於生物學機制，即楊樹和柳樹雌株在春季開花後，會產生大量帶絨毛種子，借助風力傳播繁衍。中國北方廣泛種植楊樹、柳樹，因此春季容易出現高密度飛絮現象。據了解，當氣溫持續升至20℃以上，且天氣乾燥少雨時，飛絮會加速成熟並飄散。

楊柳樹之所以沒有被「一刀切」砍掉，是因為它們擁有生長快、遮蔭大、固碳強、成本低等突出優勢。在過去城市綠化資源有限的年代，楊柳樹憑藉這些優點成為絕對的主力軍，夏天為行人提供了大量樹蔭。如今，各地並非簡單砍伐，而是通過更換雄株、嫁接、噴灑抑花藥物等科學手段，逐步減少飛絮總量。

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